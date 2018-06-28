عبدالله والحمادي ضمن طاقم تحكيم «إنجلترا وبلجيكا»

دبي (الاتحاد)

يشارك حكمانا الموندياليان محمد عبدالله حسن، حكماً رابعاً، ومحمد أحمد يوسف، حكماً خامساً، ضمن طاقم تحكيم مباراة إنجلترا وبلجيكا، ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة السابعة، والتي ستجمعهما مساء اليوم على ملعب كالينينجراد.

وتعد هذه المشاركة الثالثة لهما كحكمين، رابع وخامس، حيث سبق أن شاركا معاً ضمن الأطقم التحكيمية لثلاث مباريات، جمعت ألمانيا مع المكسيك في الجولة الأولى للمجموعة السادسة، والمغرب أمام إسبانيا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية، بالإضافة لمشاركتهما مساء يوم غدٍ.

وشهدت الجولة الثانية لمونديال موسكو، تكليفاً رسمياً من إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، لطاقمنا الإماراتي الدولي، بإدارة مباراة فرنسا وبيرو، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، كأول طاقم تحكيم إماراتي وعربي كامل يدير مباراة في المونديال العالمي، حيث ضم الطاقم الإماراتي كلاً من، محمد عبدالله حسن حكماً للساحة، محمد أحمد يوسف حكماً مساعداً أول، وحسن المهري حكم مساعداً ثانياً، ونجحوا في تقديم أداء تحكيم مشرف للصافرة الإماراتية، حظي بالإشادة والثناء من خبراء التحكيم على المستويين القاري والدولي.