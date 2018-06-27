قائد «نسور قرطاج» يتسبب في صراع مالي

طارق الغديري (سارانسك)

تقدم نادي «سانت إيتيان» الفرنسي بعرض مالي لنادي «ساندرلاند» الإنجليزي للتعاقد مع وهبي الخزري قائد المنتخب التونسي، وأصبح على النادي الفرنسي أن يصارع قانون «اللعب المالي النظيف»، الذي ينظم سوق انتقالات اللاعبين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ويضع هذا القانون سقفاً للتعاقدات ولأجور اللاعبين حسب الموازنات المالية للأندية الفرنسية المحترفة مما يهدد فوز «سانت ايتيان» بإمضاء وهبي الخزري الذي تبلغ قيمته التسويقية الحالية حوالي 8 ملايين يورو ويتقاضى راتباً شهرياً قدرها 180 ألف يورو وهو أعلى بكثير من السقف المسموح به لنادي سانت ايتيان، حسب موازنته المالية للموسم المنقضي.

ويمتد عقد وهبي الخزري مع «ساندرلاند» الإنجليزي لنهاية سنة 2022 وقضى المهاجم التونسي، في إطار الإعارة، موسماً رائعاً في نادي «رين» الفرنسي إذ لعب معه قبل الإصابة 34 مباراة سجل فيها 11 هدفاً مع 4 تمريرات حاسمة.

ويعول جون لويس غاسييه مدرب «سانت ايتيان» على الفوز بإمضاء وهبي الخزري لفائدة ناديه بعد الفشل في التجديد لمهاجمه الفرنسي ريمي كابيلا القادم في إعارة من «أولمبيك مرسيليا» ولكن طلبات وكيل أعماله المادية كانت أكبر من طاقة «سانت ايتيان» الشرائية.

وسيكون «ساندرلاند» مجبراً على بيع عقد وهبي الخزري (38 مباراة دولية مع تونس) بعد هبوط النادي الإنجليزي في موسمين من الدوري الممتاز إلى الثاني ثم الثالث. وتمنع القوانين المنظمة للدوري الإنجليزي «ساندرلاند» الهابط للدرجة الثالثة من سداد الأجر السنوي لوهبي الخزري وقدره 2 مليون يورو مما يضع النادي أمام حتمية التفويت فيه مجددا أو إقناعه بالتخفيض في أجره.

ويبدو قبول الخزري التخفيض في أجره أمرا محتوما سواء قرر العودة لـ «ساندرلاند»، وهو أمر مستبعد الحدوث، أو قبل الانتقال لنادي «سانت ايتيان» الفرنسي.