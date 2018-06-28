الاتحاد المصري ينهي علاقته مع كوبر رسمياً

القاهرة (أ ف ب)

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأول الشكر إلى مدرب المنتخب الوطني هيكتور كوبر مع «نهاية عمله»، غداة خروج منتخب «الفراعنة» من كأس العالم في بعد ثلاث خسارات متتالية، في أول مشاركة له منذ 28 عاماً.

وعقد الاتحاد المصري اجتماعاً بعد عودة المنتخب من المونديال الروسي، قرر خلاله - بحسب بيان أصدره «توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بمناسبة انتهاء فترة عمله بنهاية مشاركته في كأس العالم، كما وجه مجلس إدارة الاتحاد الشكر أيضاً للجهاز الفني للفريق بقيادة هيكتور كوبر الذي حقق إنجازات لمنتخب البلاد».

وقاد كوبر المنتخب الى نهائي كأس الامم الافريقية 2017 بعد غياب عن النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة، كما أوصله الى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ مونديال 1990، إلا أن المشاركة المصرية التي هيمنت عليها إصابة النجم محمد صلاح، أفضل لاعب أفريقي وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، في نهاية مايو الماضي، أتت مخيبة إلى حد كبير.

وتلقى الفراعنة ثلاث هزائم في المجموعة الأولى: أمام الأوروجواي صفر-1، وروسيا 1-3، والسعودية 1-2، وغاب صلاح عن المباراة الأولى للمنتخب، وشارك في المباراتين التاليتين، إلا أنه لم يقدم المستوى المعهود منه.

وعقد الاتحاد المصري مؤتمراً صحفياً أمس أجاب خلاله على التساؤلات كافة التي أحاطت بمشاركة المنتخب الوطني في المونديال لتبرير الهزائم.

وأوضح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري أن عقد المدرب انتهى قبل المونديال، لكنه خاض البطولة بموجب اتفاق أدبي مع الاتحاد، وقال: «كنا نريد التجديد لكوبر، لكنه طلب انتظار نهاية كأس العالم. كنا متفقين داخل مجلس الإدارة على التجديد له».

وتولى كوبر مهامه في العام 2015. وعلى رغم ان المنتخب تمكن في إشرافه من بلوغ المباراة النهائية لكأس الأمم الافريقية 2017 في مشاركته الأولى فيها منذ 2010، والعودة إلى المونديال بعد غياب 28 عاماً، تعرض المدرب السابق لفالنسيا الإسباني وإنتر الإيطالي إلى انتقادات في الأشهر الماضية بسبب أسلوبه الدفاعي، ازدادت حدته ووصلت إلى حد المطالبة بإقالته بعد الخسارتين في المونديال.