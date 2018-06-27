اليابان وبولندا.. «العبور الثالث»

فولجوجراد (د ب أ)

لم تعد اليابان بحاجة إلى أكثر من نقطة واحدة من مباراتها اليوم أمام بولندا، حتى تحسم تأهلها للمرة الثالثة إلى الدور الثاني في سجل مشاركاتها ببطولة كأس العالم، وذلك في نسخة البطولة المقامة حالياً بروسيا، لكنها تتطلع إلى أكثر من ذلك في المباراة.

وشهدت الجولتان الأولى والثانية من مباريات المجموعة الثامنة بالمونديال، فوز اليابان على كولومبيا 2 -1 وتعادلها مع السنغال 2 - 2، بينما خسرت بولندا أمام السنغال 1 - 2 وأمام كولومبيا صفر- 3، ليحسم خروج بولندا من منافسات الدور الأول، وتتصارع منتخبات السنغال واليابان وكولومبيا على بطاقتي التأهل من المجموعة،

ويتقاسم المنتخبان السنغالي والياباني المركز الأول برصيد أربع نقاط لكل منهما، ويليهما منتخب كولومبيا برصيد ثلاث نقاط ومنتخب بولندا من دون رصيد من النقاط.

وتتأهل اليابان التي تشارك في المونديال للمرة السادسة، إلى دور الستة عشر بحصد نقطة واحدة فقط اليوم، كما تتأهل في حالة الهزيمة، لكن بشرط فوز السنغال على كولومبيا.