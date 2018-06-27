تونس وبنما.. «الانتظار 40»

فولجوجراد (د ب أ)

بعد أن حسم خروج تونس وبنما من الدور الأول بكأس العالم 2018، يلتقي الفريقان معاً اليوم في مباراة يبحث كل منهما من خلالها عن انتصار شرفي، ينهي به مشواره المونديالي.

وشهدت أول جولتين من مباريات المجموعة السابعة خسارة تونس أمام إنجلترا 1 - 2 وبلجيكا 2 - 5، كما خسر بنما أمام بلجيكا صفر - 3 وأمام إنجلترا 1-6، ليحسم تأهل المنتخبين الإنجليزي والبلجيكي إلى الدور الثاني «دور الستة عشر»، وخروج تونس وبنما من الدور الأول، بغض النظر على نتائج الجولة الثالثة.

وفي الوقت الذي سيتنافس فيه المنتخبان الإنجليزي والبلجيكي على الفوز بصدارة المجموعة، يدور الصراع بين تونس وبنما على انتصار يحمل أهمية كبيرة لكل منهما.

ويتطلع المنتخب التونسي، الذي يشارك في المونديال للمرة الخامسة، إلى مصالحة جماهيره بعد الهزيمة الثقيلة أمام نظيره البلجيكي، كما يسعى لتحقيق أول انتصار له في المونديال منذ 40 عاماً، حيث كانت آخر مرة تذوق فيها طعم الفوز في كأس العالم في نسخة عام 1978.