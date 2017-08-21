«الطاقة» الأردنية تستدرج عروضاً من 46 شركة مؤهلة

عمان (بترا)

وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية 46 مذكرة تفاهم مع الشركات المؤهلة لتقديم عروض مباشرة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ضمن الجولة الثالثة للعروض المباشرة لمشاريع الطاقة الشمسية، ومشاريع طاقة الرياح لإنتاج 300 ميغاواط كهرباء.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المذكرات تهدف إلى تمكين الشركات المؤهلة من إعداد عروضها الفنية والمالية وتقديمها للوزارة وفقاً لتعليمات تقديم العروض المباشرة (IRPP) ضمن المدة المحددة ووفقاً لأحكام مواد نظام العرض المباشر رقم (50) لسنة 2015 وتعديلاته.

وبموجب المذكرات، منحت الوزارة شركات الطاقة الشمسية فترة أربعة أشهر لإعداد العروض في حين منحت شركات طاقة الرياح فترة تسعة أشهر لهذه الغاية. وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعلنت في شهر مايو الماضي عن قائمة الشركات المؤهلة لتقديم عروض مباشرة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ضمن الجولة الثالثة للعروض المباشرة، حيث ضمت هذه القائمة تأهيل 31 شركة في مجال الطاقة الشمسية و15 شركة في مجال طاقة الرياح.

وتتضمن الجولة الثالثة ستة مشاريع، موزعة بواقع أربعة مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في منطقة معان التنموية بالتعاون مع شركة تطوير معان بقدرة إجمالية (200) ميغاواط (50 ميغاواط للمشروع)، و(100) ميغاواط لمشروعين في مجال طاقة الرياح في المنطقة الجنوبية من المملكة. ووفق الوزارة بهذه الجولة تكون قد حققت الوزارة الهدف المنشود في الاستراتيجية.