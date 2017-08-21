أجهزة الذكاء الصناعي للوظائف المكتبية

برلين (د ب أ)
طورت شركات التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة مجموعة من أجهزة المساعد الشخصي الرقمي التي تعمل بتقنيات الذكاء الصناعي مثل «سيري» و«أليكسا» و«بيكسبي»و«كورتانا» والتي تقوم بالعديد من الوظائف المعقدة مثل استقبال الأسئلة المسموعة والرد عليها. وهذه التقنيات تفتح الباب أمام تغيير كبير في أماكن العمل.
وتقول لوشيا فالكينبرج، خبيرة الموارد البشرية في اتحاد اقتصاد الإنترنت الألماني «أستطيع أن أتخيل بسهولة أن أجهزة المساعد الشخصي ستجد في المستقبل العديد من المهام المكتبية التي يمكنها القيام بها، مثل تصنيف وأيضا الرد على رسائل البريد الروتينية».
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