أجهزة الذكاء الصناعي للوظائف المكتبية

برلين (د ب أ)

طورت شركات التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة مجموعة من أجهزة المساعد الشخصي الرقمي التي تعمل بتقنيات الذكاء الصناعي مثل «سيري» و«أليكسا» و«بيكسبي»و«كورتانا» والتي تقوم بالعديد من الوظائف المعقدة مثل استقبال الأسئلة المسموعة والرد عليها. وهذه التقنيات تفتح الباب أمام تغيير كبير في أماكن العمل.

وتقول لوشيا فالكينبرج، خبيرة الموارد البشرية في اتحاد اقتصاد الإنترنت الألماني «أستطيع أن أتخيل بسهولة أن أجهزة المساعد الشخصي ستجد في المستقبل العديد من المهام المكتبية التي يمكنها القيام بها، مثل تصنيف وأيضا الرد على رسائل البريد الروتينية».

ويقول البروفيسور فولفجانج فالستر، رئيس المعهد الألماني لأبحاث الذكاء الصناعي، «الوظائف الروتينية البحتة تنقرض نتيجة انتصار الذكاء الصناعي».ويتنبأ فالستر بأن الوظائف التي ستختفي هي تلك التي يقوم بها أشخاص يجلسون وراء شاشة ويدخلون البيانات إلى جهاز كمبيوتر أو يقومون بمعالجة البيانات الرقمية وفقا لقواعد بسيطة.