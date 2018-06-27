سامباولي: تأهلنا بفضل تحلي اللاعبين بالشجاعة والتمرد



تاريخ النشر: الخميس 28 يونيو 2018 سان بطرسبرج (د ب أ) أكد خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، أن فريقه تأهل إلى دور الستة عشر بفضل تحليه بـ «الشجاعة والتمرد». وقال سامباولي عقب فوز الأرجنتين على نيجيريا أمس الأول في ختام منافسات المجموعة الرابعة للمونديال: «هؤلاء اللاعبين لعبوا بقلوبهم وبالكثير من التمرد، الشجاعة كانت أكثر شيء مميز في هذه الليلة، وجدوا ما ذهبوا للبحث عنه بشجاعة كبيرة». وأضاف سامباولي قائلًا: «هذا الانتصار هو انتصار الثقة في النفس لهؤلاء اللاعبين الين كانوا يعرفون أنهم أمام مهمة صعبة للغاية أمام فريق يدرك أن التعادل كافٍ للتأهل». وتحدث سامباولي عن مباراة فريقه في دور الـ 16 أمام فرنسا، حيث قال: «سنلعب أمام فريق مرشح للفوز باللقب بقوة ويتمتع بجاهزية أكبر، سنحتاج إلى القيام بأمور استثنائية لتحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة».