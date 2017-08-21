«واي فاي الإمارات» تتوسع نحو سوق مدينة جميرا

دبي (الاتحاد)

توفر «واي فاي الإمارات» خدماتها للاتصال اللاسلكي بالإنترنت لسوق مدينة جميرا سواء في المناطق المغلقة أو المفتوحة، ضمن استراتيجيتها لتوسيع انتشارها في كل المناطق الحيوية في الدولة.

وتهدف خدمة «واي فاي الإمارات» إلى تمكين المستخدمين من الاتصال بالإنترنت عبر خيارين هما، خدمة واي فاي الإمارات المجانية وخدمة واي فاي الإمارات الممتازة، وهي خدمة مدفوعة، تقدم للمستخدمين مزايا تنزيل وتحميل غير محدودة.

وسيعزز الانتشار الأخير للخدمة من مستويات سعادة سكان دولة الإمارات عبر إتاحة المجال أمامهم للحصول على اتصال سلس ومجاني بالإنترنت تماشياً مع توجيهات الحكومة لتحقيق رؤية مجتمع ذكيّ متصل شبكياً.

وقال جهاد طيارة نائب الرئيس لتطوير الأعمال والشراكات في دو «في إمكان زوار سوق مدينة جميرا البقاء على اتصال دائم وتصفح الإنترنت بشكل سهل وآمن بغض النظر عن مشغل خدمات الاتصال الذي يتعاملون معه. ويعد إطلاق هذه الخدمة، خطوة هامة أخرى نحو تقديم المزيد من الدعم لأجندة حكومة دولة الإمارات فيما يتعلق بأجندة السعادة والتحول الذكي بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021».

ويتوقع أن تؤمَن خدمة واي فاي الإمارات مزايا الاتصال الشبكي اللاسلكي في أكثر من 400 موقع بحلول نهاية العام الجاري. وأسهمت شركة دو في نشر خدمة واي فاي الإمارات في عدد من المواقع الحيوية في الدولة بما في ذلك المواقع التابعة لهيئة الطرق والمواصلات مثل مترو وترام دبي وإعمار بوليفارد في داون تاون دبي، إضافة إلى عدد من مراكز التسوق، بما في ذلك العين مول والنعيم مول والنعيم سيتي سنتر في رأس الخيمة ومارينا مول ومراكز التسوق التابعة لمجموعة اللولو في أبوظبي، إضافة إلى دبي مول ووافي مول في دبي، ومركز صحارى في الشارقة، وغيرها من المواقع.