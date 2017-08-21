«إعمار» تطلق «دبي هيلز مول» والافتتاح في 2019

دبي(الاتحاد)
أعلنت «إعمار العقارية»أمس إطلاق «دبي هيلز مول»، المنطقة التجارية العائلية الجديدة التي تقع في قلب مشروع «دبي هيلز استيت» المتكامل الممتد على مساحة 11 مليون قدم مربعة والذي يمتاز بطابعه المستدام وموقعه القريب من «مطار آل مكتوم الدولي» و«وسط مدينة دبي».
ومن المقرر افتتاح المشروع الجديد أواخر العام 2019، محتضناً أكثر من مليوني قدم مربعة (187.500 متر مربع) من المساحات المخصصة للتأجير.
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ويمثل «دبي هيلز مول» إضافة تثري الخيارات العصرية المتاحة لسكان «دبي هيلز استيت» الذي يضم مجمعات سكنية متنوعة، منها فيلات الجولف ومنازل التاون هاوس والشقق السكنية ذات الإطلالات المميزة.
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