تراجع السيولة يبقي مؤشرات الأسهم المحلية على حالها

حاتم فاروق (أبوظبي)
تماسكت مؤشرات الأسهم المحلية في جلسة تعاملات أمس رغم استمرار ضعف السيولة مع تدني أحجام وقيم التداولات، وشهد عدد من الأسهم القيادية عمليات جني أرباح، فيما استحوذ عدد من الأسهم على النسبة الأكبر من التداولات يتقدمها سهم «إشراق» في سوق أبوظبي، وسهما ««جي إف إتش» و«الاتحاد العقارية» في سوق دبي.
وسجلت تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة أمس نحو 356 مليون درهم، بعد التعامل على أكثر من 296 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3901 صفقة.
وأنهي مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس على ثبات، ليغلق عند مستوى 4492 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على نحو 63 مليون سهم، بقيمة بلغت 74 مليون درهم، من خلال تنفيذ 844 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 26 شركة مدرجة بالسوق، ارتفع منها 8 أسهم، بينما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت 9 أسهم عند الإغلاق السابق.
أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد أنهى جلسة أمس على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.39% ليغلق عند مستوى 3615 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 233 مليون سهم، بقيمة بلغت 282 مليون درهم، ليصل عدد الصفقات المبرمة نحو 3057 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 34 شركة مدرجة، ارتفع منها 21 سهما، فيما تراجعت أسعار 5 أسهم، وظلت 8 أسهم عند الإغلاق السابق.
وقال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا، إن تداولات الأسواق المالية المحلية استمرت ضعيفة في مستهل تداولات الأسبوع، بفعل تواضع أحجام وقيم التداول، مؤكداً أن سهمي «جي إف إتش» و«الاتحاد العقارية» استحوذا على أكثر من%60 من إجمالي أحجام التداول في سوق دبي. وأضاف أن قيم التداول استمرت متدنية أيضا في سوق العاصمة أبوظبي، مؤكداً أنه رغم تدني أحجام التداول في السوقين إلا أن تداول المؤشرات مازال معتدل المخاطر في المستويات الحالية، لافتاً بأن أداء مؤشرات الأسواق ظلت إيجابية بعدما شهدت تحسناً ملحوظاً منذ بداية تداولات الشهر الحالي غير أنها لم تنجح في التعرض لمستويات مقاومة رئيسة حتى الآن مما أدى إلى تداولها بشكل عرضي في المناطق الحالية خلال تداولات الأيام القليلة الماضية. ... المزيد