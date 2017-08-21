تراجع السيولة يبقي مؤشرات الأسهم المحلية على حالها

حاتم فاروق (أبوظبي)

تماسكت مؤشرات الأسهم المحلية في جلسة تعاملات أمس رغم استمرار ضعف السيولة مع تدني أحجام وقيم التداولات، وشهد عدد من الأسهم القيادية عمليات جني أرباح، فيما استحوذ عدد من الأسهم على النسبة الأكبر من التداولات يتقدمها سهم «إشراق» في سوق أبوظبي، وسهما ««جي إف إتش» و«الاتحاد العقارية» في سوق دبي.

وسجلت تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة أمس نحو 356 مليون درهم، بعد التعامل على أكثر من 296 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3901 صفقة.

وأنهي مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس على ثبات، ليغلق عند مستوى 4492 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على نحو 63 مليون سهم، بقيمة بلغت 74 مليون درهم، من خلال تنفيذ 844 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 26 شركة مدرجة بالسوق، ارتفع منها 8 أسهم، بينما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت 9 أسهم عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد أنهى جلسة أمس على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.39% ليغلق عند مستوى 3615 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 233 مليون سهم، بقيمة بلغت 282 مليون درهم، ليصل عدد الصفقات المبرمة نحو 3057 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 34 شركة مدرجة، ارتفع منها 21 سهما، فيما تراجعت أسعار 5 أسهم، وظلت 8 أسهم عند الإغلاق السابق.