«كهرباء أبوظبي» تطلق «نادي السعادة»

أبوظبي(الاتحاد)

افتتح د. سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة، مقرَّ نادي السعادة الذي أنشىء بهدف خلق بيئة وظيفية تسهم في إضفاء جو من السعادة بين موظفي الهيئة خلال ساعات العمل، وذلك بحضور السادة أعضاء اللجنة التنفيذية ومجموعة شركاتها.

واطلع المدير العام بالإنابة والحضور على مرافق النادي الذي يضم ركن المكتبة«الركن التثقيفي»، و«ركن الترفيه»، وركن «الاجتماعات غير الروتينية»، الذي سيتيح المجال أمام المديرين ورؤساء الأقسام لعقد اجتماعاتهم بعيدا عن الروتين.

وعلى هامش الافتتاح قام المدير العام بتكريم أربعة من موظفي الهيئة المتميزين وظيفيا لدورهم في تعزيز منظومة العمل المؤسسي في الهيئة، وهم المهندس عارف حسن عبد الله مدير عام شركة المرفأ للطاقة، والآنسة أفراح الحربي من مكتب سعادة المدير العام، ووفاء صالح الهميمي من قسم الشؤون المؤسسية، وظبية جاسم الحوسني من شعبة تسجيل الشركات.

والجدير بالذكر أن الهيئة قامت سابقا بتشكيل فريق خاص بالسعادة يهدف إلى تطبيق خطط الهيئة وبرامجها وسياساتها الداخلية لترسيخ القيم الإيجابية وتطوير مقاييس وأدوات جديدة لقياس السعادة لدى الموظف، حيث يقوم الفريق بتنظيم كل الأنشطة والفعاليات التي تعزز مفهوم السعادة في بيئة العمل، وإعداد التقارير الدورية المتعلقة بهذا الجانب، وقياس مستويات السعادة لدى كل الموظفين وفقا للتطلعات الخاصة بالموظفين ودراسة احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم في سبيل رفع مستوى السعادة لديهم بما ينعكس على أدائهم الوظيفي.