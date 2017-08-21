«غرفة الفجيرة» تعول على «بداية» لتعزيز المشاريع الصغيرة

السيد حسن (الفجيرة)

أطلقت غرفة تجارة وصناعه الفجيرة برنامج «بداية» التابع لمركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، أحد برامجها الهادفة لرعاية وتنمية هذه المشاريع في الإمارة، عبر توفير بيئة حاضنة للأعمال الناشئة، بما يتوافق مع رؤية الغرفة في ترسيخ نهج الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة عامة وإمارة الفجيرة خاصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة أمس في مقر الغرفة، بحضور خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومروان خميس عبد الله بن الشيخ أمين الصندوق، وعبد الله محمد سعيد الظنحاني، وسعيد أحمد محمد الظنحاني والدكتور علي محمد الملا رئيس مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ويوسف المرشدي مدير صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع فرع الفجيرة.

وأكد خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن توجه الإمارات لاقتصاد ما بعد النفط، يزيد من أهمية نهج الابتكار ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة خصوصا لفئة الشباب، حيث نجحت الغرفة برؤية حكيمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تأسيس مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ووضعت استراتيجيات وخططاً لتشجيع الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتسعى الغرفة من خلال إطلاق برنامج «بداية» إلى توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار التجارية المبدعة، وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة، تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور علي محمد الملا عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، إلى أن المركز يوفر من خلال إطلاق برنامج «بداية» وفي المرحلة الأولى، 20 مكتبا مجهزا بكافة الخدمات اللوجستية والفنية للأعمال الناشئة. ويأتي البرنامج في إطار الدعم الذي تقدمه الغرفة لصغار المستثمرين والمبتدئين للعمل الحر، ويسعى لتحقيق جملة من الأهداف أبرزها توفير البيئة المناسبة التي من شأنها أن تستقطب أكبر عدد ممكن من الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى منشآت استثمارية واعدة،وتكوين منشآت إماراتية جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.