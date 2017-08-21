«أجندة دبي البحرية 2017» تنطلق أكتوبر المقبل

دبي (الاتحاد)

بدأت «أجندة دبي البحرية 2017» الاستعدادات لاستضافة كوكبة من المتحدثين الدوليين لاستشراف مستقبل القطاع البحري في ضوء متطلبات المسيرة التنموية الطموحة التي تقودها إمارة دبي ودولة الإمارات، سعياً وراء مرحلة «اقتصاد ما بعد النفط». ومن المقرر أن تجمع المنصة الاستراتيجية المهمة ، نخبة من روّاد الصناعة البحرية العالمية والشخصيات المؤثرة والخبراء الإقليميين والدوليين وصناع القرار.

وسيجمع الحدث، المقرر في 10 أكتوبر المقبل في دبي، أهم الأسماء في عالم الصناعة البحرية لتسليط الضوء على تطورات التكنولوجيا والابتكار البحري، وعلى رأسهم كليف أستون من «جمعية لندن للمحكمين البحريين»، ونيجو جوزيف، شريك في ستيفنسون هاروود الشرق الأوسط»، وديباك كاركي، رئيس الاستشارات المالية ورأس المال في شركة «جالبريث ليمتد»، وسيرجي بوبرافكو، الرئيس التنفيذي لشركة «إس.سي.إف للخدمات الإدارية»، ومارك ويليامز، الشريك الإداري في شركة «أفينيتي ريسيرتش».