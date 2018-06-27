جريزمان للجماهير: آسف لم نلعب للمتعة !

موسكو (د ب أ)

قال نجم كرة القدم الفرنسي أنطوان جريزمان، إنه لا يشعر بالقلق إزاء الأداء الذي قدمه المنتخب الفرنسي حتى الآن في بطولة كأس العالم. وقال جريزمان - 27 عاماً، نجم هجوم أتلتيكو مدريد الإسباني: «إننا في أفضل حالاتنا، ونقدم مستوانا العالي». ويعتمد ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي على جريزمان بشكل أساسي في قيادة خط هجوم الفريق. ورداً على صافرات الجماهير في نهاية المباراة، قال جريزمان: «آسف، إذا لم تكن لدينا كرة للمتعة، ولكنها هكذا». ويبدو أن غضب الجماهير لم يكن بسبب غياب الأهداف عن المباراة، خاصة أن التعادل ضمن للفريق صدارة المجموعة.

وأوضح جريزمان: «إننا في الدور الثاني وهو الأمر الأهم، علينا الآن الحصول على قسط من الراحة». وأكد جريزمان أنه لا يفضل مواجهة منتخب على الآخر في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة. وقال جريزمان: «على أي حال، كنا نريد التأهل للدور الثاني، والآن، نريد التأهل لدور الثمانية، ولهذا لا يهم من سيكون المنافس». ويلتقي المنتخب الفرنسي في الدور الثاني مع الفريق الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالبطولة.