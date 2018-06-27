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هييرو يعترف بوجود معاناة

«الماتادور» بين «الحياة والموت » !
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تاريخ النشر: الخميس 28 يونيو 2018

كاليننجراد (د ب أ)

رغم تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور الثاني وتصدره المجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة، تواجه طموحات الفريق خطورة هائلة، لاسيما بعدما كشفت مباراته أمام المنتخب المغربي والمشاكل الدفاعية التي يعانيها «الماتادور».

وكانت المباراة، التي انتهت بالتعادل الصعب والثمين مع «أسود الأطلس»، كشفت العديد من المشاكل الدفاعية التي يعاني منها المنتخب الإسباني أحد المرشحين للمنافسة على لقب المونديال الروسي.

وتأهل المنتخب الإسباني إلى الدور الثاني، لملاقاة المنتخب الروسي صاحب الأرض. ولكن مباراته مع المغرب أكدت أن الماتادور الإسباني يحتاج لعلاج العديد من الأمور إذا أراد مواصلة مسيرته في البطولة.

ولم يكن فيرنادو هييرو المدير الفني للمنتخب الإسباني سعيداً على الإطلاق بما شهدته المباراة أمام المنتخب المغربي في كاليننجراد.

وتعادل المنتخب الإسباني مع نظيره المغربي بفضل نظام حكم الفيديو المساعد ليحتل الفريق المركز الأول في مجموعته بفارق الأهداف المسجلة فقط أمام نظيره البرتغالي الذي تعادل مع نظيره الإيراني 1 /‏ 1 في المباراة الأخرى بالمجموعة. ... المزيد
     
 

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