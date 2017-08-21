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شرطة دبي: «تحسس النقود» طريقة جديدة للاحتيال على شركات الصرافة
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تاريخ النشر: الإثنين 21 أغسطس 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

كشف المقدم عادل الجوكر، مدير إدارة البحث الجنائي، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في شرطة دبي، عن طريقة جديدة للاحتيال على العاملين في البنوك وشركات الصرافة تسمى «تحسس النقود».

وقال خلال ندوة لرفع الوعي نظمتها أمس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بالتعاون مع شرطة دبي، إن هناك طريقة الجديدة للاحتيال تعتمد على تحدث أحد السائحين إلى موظف الصرافة بحجة التعرف إلى عملة الإمارات وفئاتها المختلفة، وعندما يقوم الموظف بحسن نية بتوفير كمية أو «حزمة» نقود يستغل المحتال خفة يده في سرقة جزء من المبلغ وإعادة الباقي للموظف، موضحاً أن المحتال عادة ما يرافقه أشخاص لإلهاء الموظفين الآخرين بالاستفسار عن أي موضوع مثل سعر العملة أو عنوان فندق ما وغير ذلك.

وأكد الجوكر، أن جرائم الاحتيال والسطو على شركات الصرافة أو البنوك أصبحت لا تذكر حيث لا يتم تقديم أكثر من 3 أو 4 بلاغات في العام، لحالات بسيطة، لا تعتبر بلاغات في عدد كبير من الدول، مشيراً إلى أن شرطة دبي تهتم بكل البلاغات وتحللها وتعد دراسة شاملة بشأنها خاصة إذا تكرر البلاغ 3 مرات، حيث تعتبره جريمة.

وشدد الجوكر في الندوة على أهمية دور القطاع الخاص باعتباره «خط الدفاع الأول»، منوهاً أن شرطة دبي اتفقت مع مجموعة مؤسسات صيرفة وتحويل أموال، على توفير منشورات توعية وتوزيعها على عملاء شركات الصرافة، خاصة السائحين، لتعريفهم بالممارسات الاحتيالية البسيطة التي قد يتعرضون لها، وأهمها ادعاء المحتال وجود تسريب زيت أو فراغ إطار سيارة عميل شركة الصرافة لإلهائه، وقيام شخص آخر بالسرقة.

وعلى هامش الندوة كرم اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، عددا من الشخصيات والعاملين بقطاع الصيرفة والتحويلات المالية بسبب جهودهم ومشاركتهم الفعالة في منع الجرائم والتصدي لمحاولات تعرض الشركات لعمليات احتيال. كما تحدث في الندوة عدد من المسؤولين بشرطة دبي، بينهم، المقدم سعيد الهاجري مدير إدارة مباحث الجريمة الإلكترونية. ... المزيد
     
 

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