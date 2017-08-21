«غرفة الشارقة» تنظم ورشة توعوية عن «القيمة المضافة»

الشارقة(الاتحاد)

دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلي مجتمع الأعمال وشركات التجزئة والاستيراد والتصدير العاملة في الإمارة، إلى حضور فعاليات ورشة العمل التوعوية التي تنظمها الأربعاء المقبل في مقرها، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، حول ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات.

وتستعرض الورشة التي تأتي ضمن خطة التوعية بالقوانين الضريبية التي أطلقتها الحكومة في مارس 2017، وتُقام تحت عنوان «ضريبة القيمة المضافة للمستوردين والمصدرين وآلية التسجيل»، مستجدات النظام الضريبي في الدولة وآليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات التسجيل لدى الهيئة وما يرتبط بها من التزامات وتدقيق ومعاملات ضريبية لقطاع المستوردين والمصدّرين.

أكد محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، التزام الغرفة بدعم الجهود المبذولة لتطبيق النظام الضريبي في أوساط مجتمع الأعمال بإمارة الشارقة، من خلال توعية أعضائها المنتسبين بقانون الإجراءات الضريبية وضريبة القيمة المضافة للمستوردين والمصدّرين وآلية التسجيل، في إطار حرص الغرفة على المساهمة بتحقيق رؤية القيادة الحكيمة ودعم مسيرة التنوع الاقتصادي والنمو المستدام في الدولة.

وقال أمين إن غرفة الشارقة لن تدّخر جهداً لتعريف مجتمع الأعمال بضريبة القيمة المضافة ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص، وتحديداً شركات التجزئة والتصدير والاستيراد، على فهم بنود الضريبة الجديدة قبل الشروع بتطبيقها مطلع العام المقبل، بما يدعم تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الذي تتطلع من خلاله حكومة الإمارات إلى الاستثمار في إسعاد مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، ومواصلة تطوير خدماتها وفق أرقى المعايير العالمية، معتبراً أن هذه الضريبة ستعود بالفائدة على مجتمع الأعمال بطبيعة الحال من خلال إطلاق المشاريع التنموية وعمليات تطوير وتحديث البنى التحتية وتعزيز مزايا الاقتصاد الإماراتي ومكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وحّثَ أمين ممثلي مجتمع الأعمال ومختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، على حضور الورشة التوعوية للاستفادة من المعلومات القيّمة التي سيقدمها الخبراء.