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الصحف تتغنى بانتصارات أبناء داليتش

أبناء داليتش.. تكرار سيناريو «سوكر.. شمايكل»
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تاريخ النشر: الخميس 28 يونيو 2018

بلجراد (د ب أ)

أنشدت الصحف الكرواتية الصادرة نسخة جديدة من «الأوديسا» في الإشادة بالمنتخب الكرواتي بعد فوزه 2 / 1 على نظيره الأيسلندي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول لكأس العالم 2018 بروسيا.

وانتزع المنتخب الكرواتي الفوز الثمين على أيسلندا ليكون الفوز الثالث له على التوالي في المجموعة حيث حقق الفريق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة برصيد تسع نقاط.

وخلال المباريات الثلاث بالمجموعة، سجل المنتخب الكرواتي سبعة أهداف واهتزت شباكه مرة واحدة فقط.

كما أولت الصحف الكرواتية اهتماما بالمنتخب الدنماركي الذي سيلتقيه الفريق في الدور الثاني للبطولة بعدما احتل المنتخب الدنماركي المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة.

وذكرت صحيفة «24 ساتا» في عنوانها: «المنتخب الكرواتي نعامل أيسلندا بقسوة ! ويلتقي الدنمارك على بطاقة التأهل لدور الثمانية بالمونديال». ... المزيد
     
 

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