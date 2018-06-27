سواريس: مواجهة أوروجواي صعبة للغاية

كراتوفو (د ب أ)

أكد سيدريك سواريس، مدافع المنتخب البرتغالي، أن فريقه يحترم منتخب أوروجواي كثيراً، ولكنه سيخوض المباراة المرتقبة بين الفريقين السبت المقبل في إطار منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا متحلياً بثقة كبيرة في النفس.

وقال سواريس، خلال تواجده في معسكر منتخب البرتغال، بطل أوروبا، في مدينة كراتوفو الروسية: «لديهم لاعبون جيدون للغاية، ولكننا أيضاً نمتلك أسلحتنا الخاصة، نتمتع بمميزات وبمستوى كبير يمكننا أن نسبب لهم إزعاجاً». وخاض منتخب البرتغال تدريباته في ظل غياب اثنين من عناصره، وهما المدافع رافايل جيريرو والمهاجم جيلسون مارتينيز، حيث خاض الأول تدريبات خفيفة داخل الملعب بشكل منفرد، فيما بقى الثاني داخل قاعة اللياقة البدنية، ومن المتوقع أن يصل كلا اللاعبين إلى مباراة السبت في مدينة سوتشي الروسية وهما يعانيان مشكلات عضلية.

ولم تتمكن البرتغال من الإفلات من فخ التعادل بهدف لمثله أمام إيران في آخر مباريات الفريق في دور المجموعات لتحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف إسبانيا، لتواجه منتخب أوروجواي العملاق بقيادة المهاجمين لويس سواريز وايدنسون كافاني في دور الستة عشر.

ويرى سواريس أن البكاء على فرصة اعتلاء صدارة المجموعة لن يجدي نفعاً الآن، واختتم قائلاً: «هدفنا الآن هو هزيمة أوروجواي، المباراة صعبة للغاية ولكننا أبطال أوروبا وأثبتنا مراراً أننا جيدون للغاية».