«الاتحادية للضرائب»: الضريبة في خانة «الصفر» على الصادرات خارج دول «التعاون»

يوسف البستنجي(أبوظبي)

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الصادرات إلى خارج أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هي صفر، وأن المصدرين سيتمكنون من استرجاع كل الضرائب التي دفعوها على مدخلات الإنتاج الخاص بهم، عند التصدير في حال كانت الصادرات إلى أسواق أخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح مستشارو الهيئة وخبراؤها خلال ورشة عمل نظمتها أمس في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي سينطبق عليها دفع ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% للسلع الخاضعة للضريبة، وسيتم تحصيلها من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات في حال كانت الشركة المصدرة غير مسجلة ولا تملك رقماً ضريبياً في السوق الخليجية المستهدفة بعملية التصدير، حيث تقوم الهيئة الاتحادية بتسديد المبلغ للدولة الخليجية المقصودة.

وأما في حال كون الشركة المصدرة مسجلة في الدولة الخليجية المستوردة ولديها رقم ضريبي هناك، فهي تقوم بالتسديد للهيئة المسؤولة عن تحصيل الضرائب في تلك الدولة.

كما ستخضع بوليصات التأمين على السيارات والصحة وغيرها، بشكل عام للضريبة، لكن، ستتم معاملة التأمين على الحياة على أنه خدمة مالية معفاة من الضريبة.