«راكز» تدشن برنامج جوائز لتميز الأعمال

رأس الخيمة (وام)

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» أمس، تدشين برنامج جوائز «راكز» لتميز الأعمال لعام 2017، داعية جميع الشركات العاملة تحت مظلتها للمشاركة في نسخته الرابعة.

وسيكون برنامج الجوائز هذا العام حافلاً بالإثارة والمكافآت، حيث ستمنح «راكز» جميع الفائزين جوائز نقدية مجموع قيمتها 200 ألف درهم.

وأعرب الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة «راكز»، عن سعادته بالإقبال المتزايد الذي يشهده البرنامج عاماً بعد عام، حيث استقبل في نسخته الأولى نحو 120 مشاركاً، متوقعاً زيادة المشاركات بنسبة 270 في المائة، مشيداً بالأهداف المرجوة من برنامج الجوائز، والتي تم تحقيقها من خلال الإنجازات البارزة والنجاحات الملهمة التي تشهدها شركات «راكز»، وتستحق التكريم والتتويج.