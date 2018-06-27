فيرناندو سانز: «الماتادور» تأثر بـ «التغيير»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أكد فرناندو سانز لاعب الريال ورئيس نادي ملقا السابق، المدير الإقليمي لليجا الإسباني في آسيا والشرق الأوسط، أن المستوى الفني لمنافسات كأس العالم حتى الآن جيد جداً، ويفوق التوقعات، حيث إنه ورغم أن البطولة في مرحلة المجموعات، فإن مستوى المباريات يعتبر مميزاً، بدليل أن الفوارق الفنية بين المنتخبات الكبيرة، وبين المنتخبات الأخرى غير واضح بشكل لافت، على اعتبار أن البطولة يشارك فيها أفضل لاعبي العالم ضمن منتخبات بلادهم.

وقال: من المباريات التي لفتت انتباهي، وأكدت أن الكرة تتطور كثيراً في مناطق جديدة بأسرع مما نتوقعه مباراة المكسيك وألمانيا بطل النسخة الماضية، التي فازت فيها المكسيك، ومباراة المغرب وإسبانيا التي تعادل فيها منتخب إسبانيا بشق الأنفس مرتين بعد أن كان متأخراً، وفي ظني أن المستوى سيرتفع أكثر في الأدوار المقبلة اعتباراً من ثمن النهائي.

وقال سانز الذي رفض أن يستمر مع الريال حينما كان والده رئيساً للنادي تحاشياً لنظرات الريبة والشك لدى الآخرين، إن كل الفرق سوف تعاني في المرحلة المقبلة من نهائيات البطولة، وإن الطريق لن يكون مفروشاً بالورد للبطل؛ لأن الدوافع موجودة لدى الكثير من المنتخبات سواء من القوى التقليدية مثل ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا، أو من القوى الصاعدة، مثل بلجيكا وكرواتيا والمكسيك والأوروجواي.

الكبار قادمون