«دانة غاز» تطلب إلغاء أمر منع شركاء حاملي الصكوك

أبوظبي (الاتحاد)

تقدمت شركة «دانة غاز» بطلب إلى محكمة الشارقة الفيدرالية الابتدائية لإلغاء أمر المنع الصادر عنها بتاريخ 13 يونيو 2017 ضد الوصي ووكيل حملة الصكوك ووكيل الضمان الرئيسي ووكيل الضمان (المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع). وأشارت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أن الأمر يمنع المدعى عليهم من اتخاذ أي إجراءات قضائية أو تنفيذية ضد الشركة فيما يخص صكوك المضاربة المصدرة في 2013، وذلك لحين الفصل في الدعوى.

وذكرت أنه لم يظهر أي من المدعى عليهم أمام المحكمة للتظلم من الأمر، بما في ذلك المدعى عليه الثالث، والذي له محل عمل في إمارة أبوظبي، وتم إعلانه رسمياً من خلال محكمة أبوظبي.

وكانت المحكمة الإنجليزية قد اشترطت على دانة غاز أن تتقدم بطلب لمحكمة الشارقة الفيدرالية الابتدائية لإلغاء أمر المنع الصادر عنها ضد المدعى عليهم كشرط لاستمرار أمر المنع الصادر عن المحكمة الإنجليزية بحق المدعى عليهم الأول إلى الرابع.

كما دانت المحكمة الإنجليزية المدعى عليهم الأول والثاني (الوصي ووكيل حملة الصكوك) برفع دعوى مقابلة ضد الشركة في المحكمة الإنجليزية رغم أمر المنع الصادر من محكمة الشارقة الفيدرالية الابتدائية، والذي ما زال سارياً ولم يرفع بعد.