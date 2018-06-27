ريان يسلم: الأرجنتين لا تعزف التانجو تحت قيادة سامباولي

مراد المصري (العين)

اعتبر ريان يسلم الذي فرض نجوميته في صفوف العين، أن خروج المنتخب الأرجنتيني من قائمة الترشيحات لحصد لقب كأس العالم، تصب في صالحه، وربما يساعده هذا الأمر على كسر النحس الذي طارده كلما كان مرشحاً للفوز باللقب.

وأوضح ريان يسلم أنه من مشجعي «التانجو» منذ الصغر، ويساندهم في نهائيات كأس العالم، وقال: متفائل بأن السيناريو مختلف هذه المرة، في السابق كانت الأرجنتين من المرشحين لكنهم غادروا من الدور الأول، ثم الأدوار الإقصائية المختلفة قبل الخسارة في المشهد الأخير، حينما سقط في النهائي أمام ألمانيا في النسخة الماضية بهدف في الوقت الإضافي.

وتابع: المنتخب الأرجنتيني ليس مقنعاً مع سامباولي لحد كبير، لكننا نبقى نسانده، ونتمنى له أن يكمل المهمة، ومن يدري ربما تتغير الأحوال لاحقاً، كان هناك خلافات على اختيار بعض الأسماء للتشكيلة وحول هوية من يلعب من عدمه، لكن في النهاية يجب النظر للأمر بشكل عام، وهذا الأمر موجود دائماً في جميع المنتخبات والفرق.

وعلى الصعيد الفني، اعتبر يسلم أن المنتخب البرازيلي، وبغض النظر عن بدايته غير المقنعة لكنه حقق الأهم بحصد النقاط، وما زال أقوى المرشحين للمنافسة على اللقب حسب اعتقاده، حيث يرى أنه يمتلك الحلول اللازمة في الأوقات الصعبة ويمزج بين حيوية الشباب والخبرات المتراكمة لمجموعة متفاهمة.

وأوضح يسلم، أنه تمنى لو حققت المنتخبات العربية نتائج أفضل من ذلك، لكن ما حصل يعتبر درساً يجب الاستفادة منه، والعمل على تداركه في المرات المقبلة، ربما المنتخب المغربي كان الأكثر إقناعاً فنياً، فيما تأخر الظهور الحقيقي للمنتخب السعودي بسبب صدمة البداية، لكن يجب أن تسعى المنتخبات للبناء وعدم هدم ما وصلت إليه حالياً.

واعتبر يسلم، أن الموسم المقبل سيكون مميزاً بالنسبة له مع مشاركة العين في كأس العالم للأندية، التي تقام على أرض الدولة، ويشارك فيها ريال مدريد الإسباني، إلى جانب سعي الفريق للدفاع عن لقبيه في الدوري وكأس رئيس الدولة، حيث إن الضغط سيكون مضاعفاً من خلال المشاركة في بطولات مختلفة على جبهات مختلفة، إلى جانب بطولة آسيا للمنتخب، وهو ما يجعله يتطلع لتقديم مجهود أكبر عن الموسم الماضي الذي نال فيه الإشادة، لكنه يشعر بأنه ما زال ممتناً للجماهير وزملائه على مساندته له خلاله، ويريد رد الجميل لهم.