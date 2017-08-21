«كلير تريب»: 1.93 مرة معدل سفريات الفرد في الإمارات خلال النصف الأول

مصطفى عبد العظيم(دبي)

بلغ معدل عدد سفريات الأفراد في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.93 مرة، وهو أعلى متوسط مسجل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لشركة كلير تريب التي صنفت دولة الإمارات في صدارة الشعوب المحبة للسفر.

وأفاد التقرير نصف السنوي للشركة المتخصصة في مجال الحجوزات الإلكترونية، بأن نحو 84% من العملاء في الإمارات يفضلون الدفع باستخدام بطاقات الائتمان، ونحو 14% من خلال بطاقات الخصم المباشر، لتتصدر دولة الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في عمليات الدفع باستخدام البطاقات، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 77% لبطاقات الائتمان، و21% باستخدام بطاقات الخصم المباشر.

ووفقاً للتقرير، جاءت مملكة البحرين في المركز الثاني بعد دولة الإمارات من ناحية معدل رحلات الفرد الواحد خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2017 بمعدل بلغ 1.83، تلتها سلطنة عُمان بمعدل 1.71، ثم دولة الكويت بمعدل 1.83 مرة، والمملكة العربية السعودية بمعدل 1.61 مرة. وأشار التقرير إلى أن نسبة زوار الموقع باستخدام الهواتف الذكية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، بلغت نحو 40%، فيما بلغ حجم المعاملات باستخدام الهواتف المتحركة نحو 20%، مبيناً أن 94% من المعاملات التي تم إنجازها جاءت عبر الهواتف المتحركة، فيما تم إنجاز نحو 6% فقط عن طريق الأجهزة اللوحية.

وأشار التقرير إلى أن نحو 59% من المتصفحين في أبوظبي قاموا بعمليات التصفح باستخدام الكمبيوتر المكتبي مقابل 41% باستخدام الهاتف المتحرك، وهي النسبة ذاتها للمتصفحين في إمارة الشارقة، فيما بلغت النسبة للمتصفحين في إمارة دبي 55% للكمبيوتر المكتبي، و45% باستخدام الهاتف المتحرك.

وأشار التقرير إلى أن تصدر مدينة دا نانج الوجهات الأكثر رواجاً في الطلب على السفر من دول الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري بعد أن ارتفع الطلب عليها بنسبة 1933%، تلتها يريفان بنسبة 959% ثم تبليسي بنسبة 201% وباكو بنسبة 182% وكاتماندو بنسبة 152% والإسكندرية بنسبة 129% وايلو ايلو بنسبة 99% ثم أديس أبابا بنسبة 87% وسراييفو بنسبة 66% وسيبو بنسبة 28%، في حين احتلت مانيلا قائمة الوجهات المفضلة، تلتها كل من القاهرة وعمان وبيروت وكاتماندو.