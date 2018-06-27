كلارين: القلب النابض

عمرو عبيد (القاهرة)

تغيرت لهجة الصحف الأرجنتينية بعد فوز التانجو على نسور نيجيريا والتأهل إلى دور الـ 16، وتصدرت صورة ميسي وروخو غلاف صحيفة كلارين التي وصفت الثنائي بالقلب النابض للمنتخب الأرجنتيني، بعد الهدفين والأداء الرجولي من جانبهما في مباراة تحديد المصير وإنقاذ سمعة الألبيسيليستي، وقالت الصحيفة في تحليلها إن اللاعبين تركا انطباعاً جيداً ومختلفاً في هذه المباراة، بعيداً عن المعجزة التي تحققت بعد الأزمة التي كادت تطيح بهم خارج المونديال.

وأشارت كلارين إلى الحماس الكبير الذي بدا واضحاً على كل اللاعبين في جميع المراكز، خاصة ميسي الذي استعاد الكثير من خطورته بتسجيله هدفاً خارقاً للعادة مثلما اعتاد أن يبهر الجميع، وقالت إن ميسي لم يتوقف عن العدو والتحرك في كل أرجاء الملعب، كما أشادت كثيراً بما قدمه خافيير ماسكيرانو الذي بدا كأنه في العشرين من عمره، تحرك في كل مكان وانقض على كل الكرات ولم يتوقف عن القتال حتى عندما سالت دماؤه، كذلك كان بانيجا عند حسن الظن، وأعاد الكثير من القوة لخط الوسط، بجانب ميركادو المقاتل الذي ظهر بشكل رائع، لكن كلارين انتقدت ما قدمه دي ماريا وتأخر سامباولي في الدفع بأجويرو، وقالت إن المعاناة انتهت وتحققت المعجزة، وتبقى مواجهة فرنسا حاسمة من أجل تحقيق الإنجاز !

24 ساعة: الكل يخشى كرواتيا !

طغت حالة الثقة على عناوين وأغلفة الصحف الكرواتية التي ترى أن منتخب بلادها قادر على الفوز بالمونديال الحالي بعد المستوى الباهر الذي قدمه في مباريات الدور الأول، وحتى الآن حقق المنتخب الكرواتي مع نظيره الأوروجواياني العلامة الكاملة بـ 9 نقاط في دوري المجموعات، وكتبت صحيفة 24 ساعة أن كل منتخبات المونديال تخشى كرواتيا، خاصة المنتخب الدنماركي الذي سيواجه الناري في دور الـ 16، وترى الصحيفة أن لاعبي كرواتيا يتفوقون في كل المراكز على منافسيهم الدنماركي.