«الخليج الأول» يعلن عن الفائز بالجائزة الكبرى لـ «شهادات التوفير الرابح»

أبوظبي(الاتحاد)

فازت روشي شارما، إحدى عميلات بنك الخليج الأول، بالجائزة الكبرى البالغة مليون درهم ضمن سحوبات «شهادات التوفير الرابح» للربع الأول لعام 2017 لتكون بذلك الفائزة السادسة عشر بالجائزة الكبرى الذي يقدمها البرنامج.

وكان بنك الخليج الأول قد أطلق برنامج «شهادات التوفير الرابح» في نوفمبر 2012 والذي يستهدف المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وذلك ضمن استراتيجيته الرامية إلى نشر وتعزيز الثقافة المالية والترويج لسياسة الادخار بين سكان الدولة.

وتتكون «شهادات التوفير الرابح» من ثلاث فئات تشمل خمس جوائز يومية قيمة كل منها 1,000 درهم، و1,961 جائزة شهرية قيمة كل منها 50,000 درهم، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى الربع سنوية بقيمة مليون درهم.

وقالت روشي شارما: «عندما علمت بفوزي بجائزة المليون درهم، أدركت كيف استطاع بنك الخليج الأول أن يغير حياتي بمكالمة هاتفية بسيطة.

لم أصدق ما سمعت! أود أن أشكر بنك الخليج الأول كثيراً لأنه استطاع أن يغير حياتي وعلى تشجيعي على الاستثمار أكثر بمدخراتي، وأتقدم بالنيابة عن أسرتي بالشكر والامتنان للبنك، وأتطلع إلى استقبال مزيد من المكالمات الهاتفية المماثلة في المستقبل.»

وقال خالد الحمادي، رئيس القنوات والتوزيع في مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج الأول، والذي قام بدوره بتسليم الشيك إلى الفائزة: «نود أن نهنئ السيدة شارما على حصولها على الجائزة، ويسعدنا أن نقدم هذه المكافأة للعميلة تقديراً لها على ولائها من خلال سحوبات الربع الأول للعام الحالي.

نحن نعمل في بنك الخليج الأول على تشجيع ثقافة الادخار بين مقيمي الدولة عبر مجموعة برامج مبتكرة نسعى من خلالها إلى مكافأة عملائنا.

لقد شهد برنامج ’شهادات توفير الرابح‘ نجاحاً كبيراً حتى الآن ونتمنى لجميع عملائنا حظاً موفقاً في السحوبات المقبلة لعام 2017».