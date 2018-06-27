المونديال في مثل هذا اليوم 28 يونيو.. سالينكو وميلا



تاريخ النشر: الخميس 28 يونيو 2018 في مثل هذا اليوم من عام 1994 كان كأس العالم على موعد مع فصل جديد من فصول الأرقام القياسية في تاريخ المونديال، عندما تواجه المنتخب الروسي مع الكاميرون ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية، حقق المنتخب الروسي فوزاً كاسحاً قوامه 6 أهداف مقابل هدف وحيد، حيث شهدت المباراة رقمين تاريخيين، حيث سجل مهاجم المنتخب الروسي أوليج سالينكو 5 أهداف من أصل 6 سجلها منتخب بلاده، واعتبر أكثر لاعب يسجل أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة في تاريخ كأس العالم، وتوج بلقب هداف البطولة في ذلك الوقت برصيد 6 أهداف، كما أن المخضرم روجيه ميلا أصبح أكبر لاعب في تاريخ البطولة يسجل هدف بعمر 42 عاماً و39 يوماً.