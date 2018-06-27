راتب سانشيز أكبر من مكافأة إنجلترا !

محمد حامد (دبي)

كشفت تقارير إنجليزية عن مكافأة نجوم المنتخب الإنجليزي في حال نجحوا في الحصول على لقب كأس العالم في نسخته الحالية المقامة في روسيا، والتي تعادل نصف ما سيحصل عليه نجوم المنتخب البلجيكي، حيث من المتوقع منح كل لاعب إنجليزي 217 ألف جنيه إسترليني، فيما يحصل كل لاعب بلجيكي على 400 ألف إسترليني، والمفارقة أن مكافأة الحصول على كأس العالم لكل لاعب إنجليزي أقل من الراتب الأسبوعي لـ 3 نجوم في البريميرليج، وهم أليكسيس سانشيز الذي يحصل على 350 ألفاً في الأسبوع، وبول بوجبا 290 ألفاً، ومسعود أوزيل الذي يمنحه آرسنال 280 ألفاً أسبوعياً.

واللافت في الأمر أن الثلاثي المذكور سانشيز وأوزيل وبوجبا لم يقدموا مع أنديتهم ما يشفع لهم، ويجعلهم يتربعون على قمة الأكثر حصولاً على الرواتب الأسبوعية في المسابقة الإنجليزية، كما أن شانشيز لم ينجح في قيادة منتخب بلاده للتأهل للمونديال، ويعاني أوزيل الغضب العام في ألمانيا بعد ظهوره بمستويات باهتة مع المانشافت، فيما يعاني بوجبا ورفاقه صافرات الاستهجان في المونديال الروسي لأسباب تتعلق بعدم تقديم الأداء المتوقع حتى الآن.

وفيما يتعلق بالمدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت والذي يستقر سابعاً في قائمة أجور المدربين في المونديال، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سوف يقدم له واحدة من أعلى مكافآت الحصول على اللقب مقارنة ببقية المدربين، ويبدو أن الإنجليز يدركون جيداً صعوبة المهمة في ظل وجود منتخبات مثل البرازيل وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من المنتخبات التي تملك حظوظاً أكبر في الفوز باللقب.

مكافأة الحصول على اللقب التي سيحصل عليها ساوثجيت تعادل راتبه السنوي تقريباً، حيث يتقاضى 1.6 مليون جنيه إسترليني سنوياً منذ توليه مهمة تدريب منتخب الأسود الثلاثة الإنجليزي، وإذا نجح في جلب الكأس لإنجلترا التي تبحث عن المجد المونديالي منذ عام 1966، فسوف يحصل على 1.5 مليون جنيه إسترليني، وبعيداً عن رصد هذه المكافأة فقد أصبح لدى ساوثجيت مكانة كبيرة في بلاده على المستويات كافة، سواء من جانب المسؤولين أو الجماهير، وكذلك وسائل الإعلام، إلا أن التحدي لا يزال كبيراً لإكمال المشوار حتى نهايته.