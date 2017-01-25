زخم السيولة يدعم تماسك الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تماسكت أسواق المال المحلية خلال جلسة تداولات أمس، وسط استمرار تدفق السيولة، التي بلغت قيمتها 1,4 مليار درهم، فيما قدمت مشتريات الأجانب دعماً للأسعار، حيث بلغت قيمة صافي تداولاتهم نحو 93 مليون درهم كمحصلة شراء، إضافة إلى عمليات شراء مؤسساتية.

واستمرت الأجواء الإيجابية وتفاؤل المتعاملين مخيمة على الأسواق، لكن التركيز في عمليات التداول من قبل المضاربين والشركات التي تسعى لعمليات استحواذ أيضاً، لا يزال يستهدف الأسهم الصغيرة.

وقال جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للأسهم، إن السوق يمر بحالة من الانتعاش وهناك نوع من التفاؤل لدى المستثمرين يخيم على السوق.

وأوضح أنه خلال جلسة أمس، تمكن السوق من التماسك، خلال الجزء الأخير من الجلسة، بل إن بعض الأسهم عادت للارتفاع، لافتاً إلى أن الجزء الأول من الجلسة شهد ضغوطاً على بعض الأسهم.