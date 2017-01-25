200 مليون درهم إيرادات «ماركة» من اتفاقية حصرية مع «ريال مدريد»

حسام عبدالنبي (دبي)

تصل الإيرادات المتوقعة التي يمكن لشركة «ماركة» تحقيقها من مبيعات المنتجات التي تحمل اسم النادي العالمي «ريال مدريد» إلى 200 مليون درهم خلال 5 سنوات، فيما تدرس الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، صفقتين جديدتين للاستحواذ في قطاع المطاعم، حسب خالد المهيري، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ماركة»، والذي أعلن خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في دبي أمس، التوصل إلى اتفاقية حصرية مع النادي العالمي «ريال مدريد»، تحصل الشركة بموجبها على حقوق التصنيع والتوزيع والبيع لمختلف المنتجات التي تحمل اسم هذا النادي الفائز ببطولة أندية أوروبا 11 مرة.

وتعد «ماركة» أول شركة مساهمة عامة تنشط ضمن قطاع التجزئة سريع النمو في دولة الإمارات وقد تأسست الشركة التي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها برأسمال قدره 500 مليون درهم، لتكون مشغلاً رائداً للتجزئة يستهدف الشرائح المتوسطة والفاخرة في قطاعات التجزئة الرياضية، الأزياء والضيافة.

وأكد المهيري، أن مدة الاتفاقية تبلغ 5 سنوات وبمقتضاها يحق لشركة «ماركة» توزيع 25 منتجاً تحمل شعار «ريال مدريد» في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها تعد الأولى من نوعها، والتي يوقعها النادي الملكي في الشرق الأوسط.

وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية واسعة تنتهجها «ماركة» منذ انطلاقتها للتوصل إلى اتفاقيات امتياز حصرية مع الأسماء والعلامات التجارية العالمية الكبيرة، مثل نادي «ريال مدريد»، من أجل تحقيق التميز في العروض التي توفرها لعملائها.