عادة ما تكون أصعب اللحظات عن الإعلامي الرياضي، عندما يكتب المقال قبل اللقاء الكروي الذي ينتظر نتيجته بفارغ الصبر، كاتب تلك السطور يكتب اليوم، قبل أن تبدأ المباراة المصيرية، التي جمعت البحرين أمام عُمان الشقيق.
مهما كانت النتيجة التي أسفرت عنها نتيجة المباراة، إلا أنني سعيد جداً من مشاركة البحرين، لما قدمه لاعبونا طوال مشوار البطولة، كما أن التكاتف والتعاون الذي كان سيد الموقف بين جميع البعثات البحرينية، وتلاحم شعبنا الوفي خلف المنتخب، هو أحد العناوين البارزة في البطولة.
لا يمكن لي أن أذكر المحرك الأساسي، لكل لحظه نعيشها هنا على أرض الكويت الحبيبة، وهو الدعم غير المحدود الذي يقدمه الشيخ ناصر بن حمد الذي ذلل الصعوبات كافة، ومهد الدرب للقائمين على كرة القدم، الذين بدورهم لم يبخلوا في ترجمة ذلك الدعم لمصلحة منتخب البحرين بشكل عام.
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هي مشاعر مختلطة بين التمنيات والواقع والانحياز للوطن، وكيف لا ننحاز ونحن نتحدث عن البحرين الغالية، البحرين الصغيرة بحجمها والكبيرة جداً بقادتها وشعبها الطيب الأصيل.
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لا أستطيع التعبير وأنا أكتب سطوري، وربما أفكاري غير متجانسة؛ لأنني عشت وضعاً لا أحسد عليه، وهو ترقب مباراة البحرين؛ لذلك التمسوا لي العذر اليوم، وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.