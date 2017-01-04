موازنة الشارقة وضعت لخدمة المجتمع والناس

يوسف العربي (الشارقة)







قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إن هذه السنة ستكون سنة خير، بإذن الله، وإن مداخيل الحكومة ترتفع في كل عام والموارد تزداد، وسنصرف بما ينفع الناس والمجتمع.



وأضاف سموه، خلال مداخلة له في برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، للحديث عن موازنة إمارة الشارقة، والتي تبلغ 22 مليار درهم، وتعد الأكبر في تاريخ الشارقة، إن الموازنة وضعت لخدمة مصالح الناس. وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: إن موازنة الشارقة تحصل على تصنيف (A) في وضع الموازنات كل سنة، ما يدل على سلامة الوضع المادي للإمارة، حيث تتم ملاحظة الدين العام للحكومة بشكل مستمر، ونحن في حالة حركة مستمرة لإيجاد الحلول المناسبة للديون، وقد تمت معالجة ديون البلدية والكهرباء وتصفيرها، ونريد أن نطمئن الناس بأن الكهرباء في أعلى مستوى، ولدينا ما يكفي لسنوات للأمام.

وأضاف سموه: الإيرادات الحكومية، ولله الحمد، في ازدياد كل عام والموارد تزداد أيضاً، مع العلم بأن دخل الإمارة من الغاز والبترول لا يشكل غير 1% من الدخل العام للإمارة، وهذه المداخيل مسخرة لخدمة مصالح الناس، حيث وضعنا 8000 أسرة ضمن فئة العيش الكريم، بعد تعديل أوضاعهم ورفع دخولهم، ونقول إن هذه السنة ستكون سنة خير، بإذن الله، وسنصرف بما ينفع الناس.

