بالصور.. محمد بن راشد يشهد إنجاز فرسان الإمارات في «أوستن بارك»

علي الظاهري (أوستن بارك)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنجاز فرسان الإمارات في الجولة الثالثة والختامية من مهرجان كأس سموه للقدرة التي أقيمت أمس في أوستن بارك بإنجلترا بمشاركة نحو 550 فارساً من 35 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتوج الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي بطلاً في سباق الـ 160 كلم المصنف «3 نجمات دولي» على صهوة الجواد «كيليم دى جانسافيز» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 7.35.33 ساعات، واحتلت المركز الثاني الفارسة الإسبانية إي لايلا على صهوة الجواد «آمرود دي كيروبارتز» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 7.35.34 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سعيد سلطان شامس المعمري على صهوة الفرس «بريم دي بويت» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 7.35.35 ساعات.

وحلق الفارس سعيد أحمد جابر الحربي بلقب السباق الدولي لمسافة 120 المصنف «نجمتين» على صهوة الجواد «اسبين فيو» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.44.20 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الفرس «كاستليبار جميرا» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4:44:21 ساعات، وحل في المركز الثالث الفارس محمد أحمد محمد غانم المري على صهوة الجواد «فاجور» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.44.22 ساعات.