«ميلينيوم وكوبثورن» تطلق علامة «فندق إم» في الشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)

تعلن مجموعة فنادق ميلينيوم وكوبثورن، الشرق الأوسط وأفريقيا عن إطلاق علامة «فندق إم» مع افتتاح فندقين لها في المملكة العربية السعودية ودبي، في إطار خطة التوسّع الاستراتيجية التي تستمر المجموعة باعتمادها في أنحاء المنطقة، بحيث تضمن سيرَها على قدم وساق نحو تحقيق هدفها المتمثل بتدشين 100 فندق بحلول العام 2020.

وصُمِّمت علامة «فندق إم» المعاصرة لتراعي متطلبات المسافرين من رجال الأعمال رفيعي الذوق ودائمي الاتصال بالعالم الإلكتروني، إذ توفر فنادق حصريّة في وجهات تلقى إقبالاً كبيراً من الزوار وتقدّم خدمات ومساحات مثالية لممارسة الأعمال، إلى جانب مرافق ترفيهية تضمن الراحة وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة.

وجرى افتتاح أول «فندق إم» في المنطقة بمكة المكرمة في شهر ديسمبر، حيث شرّع أبوابه لاستقبال المسافرين بغرض العمل والضيوف الحجاج على حدٍّ سواء.

يحمل هذا الفندق الأنيق طابعاً كلاسيكياً، ويقع على شارع إبراهيم الخالي بجوار المسجد الكبير حيث يوفر 785 جناحاً وغرفة ضيوف، فضلاً عن مرافق وتسهيلات عديدة تشمل مطعمين، مركز سبا فائق الحداثة وقاعتين للاحتفال.