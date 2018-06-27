المرأة.. تاريخ من التَّرويض والتَّعنيف

د. أمّ الزين بنشيخة المسكيني

إذا كان الاهتمام بقضيّة المرأة قد انصبّ منذ قرن من الزمن على معارك تحرّر النساء من الهيمنة الذكوريّة، وعلى صورة المرأة كضحيّة لعنف تاريخيّ مطوّل يعود إلى آلاف السنين مارسته البنى الثقافية والسياسية الأبويّة، فإنّ الدراسات النسوية والجندرية مطالبة اليوم بالاشتغال على ظاهرة أكثر إحراجاً وخطورة: كيف نفهم ظهور نساء إرهابيات يشتغلن ضمن منظومات العنف المعولم تحت راية سلطة بطريكيّة متطرّفة؟ هل أنّ التحاق النساء بالإرهاب كأقصى تجليات اللاهوت الذكوريّ المتطرّف، هو ردّة فعل على تاريخ العنف المخزّن في ذاكرة النساء أم هو استئناف جذري لهيمنة الذكور التي تصنعها النساء وتؤبّدها على نحو مفزع؟ كيف نفهم ظاهرة «الإرهاب النسائي» (1) الذي استفحل فجأة بعد «الربيع العربي»؟ من أجل مواجهة هذه الوضعيّة التأويلية المزعجة، سنحاول اختبار الأطروحة التالية: «الإرهاب النسائي» هو التعبيرة الرمزية الراهنة عن ضرب من العدميّة النسوية السالبة الناجمة عن تأبيد تاريخي مؤلم للهيمنة الذكورية على النساء. لذلك علينا إعادة المرور بتاريخ العنف على النساء من أجل فهم انخراط النساء في منظومة العنف الإرهابي المعولم.

لكن كيف نكتب تاريخ العنف على النساء؟

لا بدّ من الإشارة أوّلا إلى أنّ تاريخ النساء هو مفهوم ظهر حديثا منذ سبعينات القرن الماضي من أجل التأريخ للنضالات النسوية الحديثة التي عرفها الغرب منذ 1791 تاريخ أوّل اعتراف بالمرأة كمواطنة إبّان الثورة الفرنسيّة. وأنّ كتابة تاريخ النساء إنّما هو إذن كتابة لتاريخ أشكال العنف عليهنّ منذ أن سرقت راحيل التراقيم من بيت أبيها إلى بيت زوجها، في قصص الآباء في «سفر التكوين»، (1050 سنة قبل الميلاد) إلى صدور الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان (1948)، حيث وقع الاعتراف رسميّا لأوّل مرّة بالمساواة الكونيّة التامّة بين جميع الناس في جميع الحقوق والواجبات. لكن تاريخ النساء هو أيضاً تاريخ عبادة الأمّ، وزمن الربّات في الشرق القديم، وتاريخ الكاهنات والساحرات والملكات والعالمات والشاعرات..هو تاريخ هاجر التي أشار إليها القرآن وارتبط طقس الحجّ بقصّتها، والخنساء الشاعرة، وعائشة أمّ المؤمنين..هو تاريخ الزعامات (2) والقيادات: زنوبيا ملكة تدمر وعلّيسة مؤسّسة قرطاج وروزا لكسمبورغ وحنّا آرندت وسيمون دي بوفوار.. غير أنّ هذه الأسماء لا يحفظها التاريخ الذكوريّ إلاّ من أجل تصنيفها في خانة نسويّة لا تملك نفس القدر من الاهتمام مثلما يملكه الملوك أو الشعراء أو الأنبياء أو الفلاسفة الذكور. ثمّة فرق ما بين الذاكرة التي تدوّن من وجهة نظر الضحايا أو المهيمَن عليهم وبين التاريخ الذي يكتب من وجهة نظر المهيمِن أو المنتصر.

ميتافيزيقا الأجناس

كيف تمّ إخضاع النساء لهيمنة الذكور؟