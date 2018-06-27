انتظروا بدائل داعش

أحمد فرحات

يمثل كتاب «النساء والإرهاب» للباحثة الاجتماعية التونسية د. آمال قرامي قفزة نوعيّة في مجال الكتابة حول ظاهرة الإرهاب النسوي وتوسّعه، خصوصاً وأنه الأول من نوعه على مستوى قراءة هذه الظاهرة الشاذة من منظور جندري (النوع الاجتماعي)، يتولى النبش في طبيعة اللواتي التحقن بالمنظمات الإرهابية والدواعي التي حفزتهن على الانخراط المباشر في هذا العالم الأسود وممارسة أبشع أساليب الإجرام فيه، حتى بالمقارنة مع ممارسات الرجال الأكثر تطرفاً وإجراماً في الدائرة البغيضة نفسها.

وما شجّع أستاذة علم الاجتماع في جامعة منوبة في تونس على تأليف الكتاب المذكور، هو تزايد أعداد المنتسبات إلى «داعش» من طرف نساء مغاربيّات بشكل عام وتونسيات منهنّ بشكل خاص. أما أسباب ذلك فتعود، بحسب الباحثة قرامي، إلى أن «جهاز المناعة» لم يعد فعّالاً في البيئة الاجتماعية التونسية، فلا التنشئة الأسرية قادرة على حماية الأبناء، ولا مختلف المؤسّسات الثقافية والإعلامية وغيرها بإمكانها أن توفّر الزاد المعرفي في مواجهة التحديات، فضلاً عن انحدار مستوى التعليم وصعوبة إحداث إصلاحات جوهرية، وانهيار الطبقة الوسطى التونسية التي كان يُعوّل عليها في ترجمة أي حراك سياسي ومجتمعي مفصلي، وكذلك في تغيير البنى الذهنية للأفراد والجماعات وبلورة التطور الفعلي لا الشكلي في البلاد.

هنا حوار مع د. آمال قرامي حول «النساء والإرهاب» وشؤون أخرى مرتبطة بهذا الموضوع المعقد والشائك، ليس على المستوى العربي والإسلامي فقط وإنما على مستوى دولي، فالإرهاب بات ظاهرة معولمة اليوم وخطره يطال الجميع دونما استثناء.

* د. آمال قرامي.. ماذا يعني لديك تأليف كتاب حول علاقة النساء بالإرهاب؟ أي درس يمكننا استنتاجه من مؤلف كهذا؟

** ما المطلوب من المثقفين في السياق التاريخي الراهن وفي هذه اللحظات التاريخية المفصلية التي تمر بها مختلف الشعوب العربية؟ هل يمكن للمثقف أن يبقى في وضع المشاهد والمتأمل مكتفياً بإبداء الرأي في التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؟ ألا يتمثّل دور المثقف في الإسهام، من موقعه الخاص، في تحليل الظواهر وابتكار الحلول والمشاركة في بناء سياسة جديدة «للحقيقة» ؟