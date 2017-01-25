83 مليون مسافر عبر مطار دبي في 2016

دبي (الاتحاد)

احتفظ مطار دبي الدولي بلقبه كأضخم مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الثالث على التوالي، مع ارتفاع إجمالي أعداد مستخدميه إلى 83.6 مليون مسافر في عام 2016. وحسب تقرير صادر عن مطارات دبي، فقد أسهم تجاوز عدد المسافرين المستخدمين للمطار حاجز 7 ملايين مسافر خلال 6 أشهر من 2016، في ارتفاع إجمالي أعداد المسافرين إلى 83 مليوناً و654 ألفاً و250 مسافراً بنمو نسبته 7.2% مقارنةً مع 78 مليوناً و140 ألفاً و838 مسافراً في العام 2015. وسجل مطار دبي الدولي أعلى رقم في تاريخه خلال شهر أغسطس 2016 بوصول عدد مستخدميه إلى 7.72 ملايين مسافر، في حين سجل شهر ديسمبر الماضي رقماً مقارباً بلغ 7.70 ملايين نتيجة موسم السفر والأعياد.

وشهد المطار خلال العام الماضي إطلاق عدد من شركات الطيران لخدمات جديدة من مطار دبي الدولي، بما في ذلك الخطوط الجوية النيبالية وخطوط روشيا، وإضافة 11 وجهة جديدة نتيجة لتوسيع شبكات «فلاي دبي»، و«طيران الإمارات» وغيرها من شركات الطيران الدولية.

وواصلت الهند صدارتها من حيث إجمالي عدد المسافرين بين مطار دبي والوجهات الهندية، مدفوعة بزيادة الطاقة الاستيعابية وإطلاق خدمات جديدة من قبل شركات «سبايس جيت»، و«جيت إيرويز»، والخطوط الجوية الهندية، وغيرها من شركات الطيران، حيث ارتفع إجمالي عدد المسافرين إلى 11 مليوناً و440 ألفاً و215 مسافراً في العام 2016 بزيادة نسبتها 10.1% مقارنةً بإجمالي قدره 10 ملايين و391 ألفاً و367 مسافراً في العام 2015. وحلت السعودية في المركز الثاني بإجمالي بلغ 6 ملايين و086 ألفاً و158 مسافراً متجاوزة بفارق طفيف المملكة المتحدة التي سجلت ‏‭ ‬6ملايين ‬و160 ألفاً ‬و‬342 ‬مسافراً.

أما على صعيد وجهات المدن المرتبطة مع مطار دبي الدولي، فقد حلت لندن في المركز الأول متفوقة على الدوحة برصيد 3,751,596 مسافراً في حين سجلت الدوحة 2,999,762 مسافراً، فيما حلت مومباي في المركز الثالث بفارق بسيط مع 2,357,103 مسافرين.