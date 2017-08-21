«صيادو الكسوف» على موعد في أميركا غداً

ميامي (أ ف ب)

تجوب العالم فئة من العلماء والهواة يطلق عليهم «صيادو كسوف الشمس»، يتتبعون هذه الظاهرة الفلكية ليشهدوا على حلول الظلام في وضح النهار.. وأبدت مجموعة منهم سعادتها بموعد الاثنين المقبل مع أول كسوف كلّي للشمس تشهده الولايات المتحدة منذ 99 عاماً يجتازها من أقصاها إلى أقصاها.

ومن هؤلاء الشغوفين بمراقبة الشمس وهي تختفي وراء القمر فريد إسبيناك المتخصص في الفيزياء الفلكية البالغ من العمر 65 عاماً، والذي قال: «إنه حدث غريب جداً يصيب المرء بفيض من الأحاسيس».

ويحب إسبيناك الذي عمل في وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أن يطلق عليه اسم «السيد كسوف»، فهو راقب في حياته نحو عشرين كسوفاً يؤكد أن كلّاً منها كان له طعم خاص، حين يحجب القمر الشمس عن الأرض، يحلّ الظلام في النهار، وتظنّ الطيور أنه وقت الغروب فتعود إلى أعشاشها وتزقزق زقزقة حلول الليل، وتهبط درجات الحرارة بشكل سريع.

ويذكر فريد إسبيناك بشكل خاص كسوفاً شاهده في الهند في العام 1995، وكان يومها برفقة 35 شخصاً من بينهم امرأة انفجرت بالبكاء تأثراً بالظاهرة الفلكية، وهذه السيدة أصبحت فيما بعد زوجته. ويتخّذ إسبيناك كل الاستعدادات اللازمة قبل «الكسوف الأميركي الكبير» المرتقب الاثنين، ومن ذلك 17 آلة تصوير، لكنه ينصح الهواة بألا يفعلوا مثله، بل أن يكتفوا بمراقبة الظاهرة ولا يضيّعوها في التصوير.. فعادة تستغرق ظاهرة الكسوف ما بين دقيقة واثنتين.