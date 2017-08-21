بيونج يانج: أسلحتنا النووية لا تهدد سوى أميركا

سيؤول (وكالات)
ذكرت كوريا الشمالية أمس أن أي دولة في العالم لن تتعرض لتهديد بشن هجوم نووي عليها، طالما أنها لا تؤيد العمل العسكري الأميركي ضد بيونج يانج، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس.
وأفادت صحيفة «رودونج سينمون»، الناطق الرسمي بلسان حزب «العمال الحاكم» أن الإجراءات التي اتخذتها بيونج يانج لتعزيز تسلحها النووي لا تستهدف تهديد العالم، لكنها تستهدف كبح جماح «الخطوات المتهورة» الأميركية لإشعال حرب نووية.
|
وأكدت الصحيفة «لا تسعى كوريا الشمالية للتطوير النووي والصاروخي سرا. حيث يتم الكشف عن جميع عمليات تطوير السلاح بشكل شفاف في إطار جهودنا لردع محاولة شن حرب علينا».
|
في غضون ذلك، أجرى سكان بلدة على الساحل الياباني تدريبات على الإخلاء أمس تحسبا لإطلاق كوريا الشمالية صواريخ صوب جزيرة جوام الأميركية بالمحيط الهادي مروراً بمنطقتهم. وفور انطلاق صفارات الإنذار عبر مكبرات الصوت في بلدة كوتورا، هرع أطفال كانوا يلعبون كرة القدم في الخلاء إلى داخل مدرسة برفقة ذويهم ومدربهم.
وتنشر السلطات نصائح بالصحف وقنوات التلفزيون والإنترنت بالاحتماء بالمباني القوية والابتعاد عن النوافذ في حالة سقوط صواريخ. وإذا أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً، فإنه قد يصل إلى اليابان في غضون عشر دقائق تقريباً.