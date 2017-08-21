ترحيل مغربيين وسوري متطرفين من إيطاليا

روما (أ ف ب)

أعلنت إيطاليا أمس ترحيل مغربيين وسوري يشتبه بتعاطفهم مع التطرف. ويعد هذا النوع من أوامر الطرد غير القابلة للاستئناف من أسس الاستراتيجية الإيطالية الهادفة لمنع وقوع اعتداءات إرهابية مثل تلك التي تعرضت لها عدة دول أوروبية أخرى.

وبين المشتبه بهم المطرودين مغربي (38 عاما) ويعتقد أنه تحول إلى التطرف أثناء قضائه مدة في السجن بسبب جنح ارتكبها.

وتم رفع تصنيفه من خطير بدرجة متوسطة إلى عالي الخطورة بعدما شوهد مع غيره من المساجين يحتفلون بحماسة باعتداء دهس وقع في ستوكهولم في أبريل، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص. وأما السوري الذي استخدم هوية تونسية مزورة، فاعتقل عام 2015 لتورطه في الهجرة غير الشرعية، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية في مركز لاستقبال اللاجئين في جنوب إيطاليا.

وهناك، أساء معاملة الموظفين وقاطني المركز، وحاول إقناع شخص بتغيير ديانته إلى الإسلام، واحتفل بوقوع اعتداء أسفر عن مقتل 22 شخصا خلال حفل موسيقي في مدينة مانشستر البريطانية في مايو. وأما الثالث، فهو مغربي يبلغ من العمر 31 عاما ويعتقد أن آراءه المؤيدة لداعش التي عبر عنها مرتبطة باضطراب نفسي، حصل بموجبه على علاج إجباري بعدما تم توقيفه بتهمة السرقة. وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم نقل الثلاثة إلى بلدانهم الأصلية.