حظر السيارات في «سنترال بارك»

نيويورك (أ ف ب)

اعتباراً من أمس تم منع دخول أي سيارة إلى متنزه سنترال بارك في نيويورك، لتوفير حماية أفضل للبيئة، وحرصاً على راحة المتنزهين في أشهر واحة نباتية في الأوساط الحضرية.

وبأمر من رئيس البلدية بيل دي بلازيو، سلكت آخر السيارات، مساء أمس الأول الثلاثاء، الطرقات التي كانت لا تزال متاحة للاستخدام لسائقي المركبات خلال ساعات الذروة في الأسبوع في الجزء الجنوبي من المتنزه.

في المقابل، فإن المحاور المرورية الأربعة التي تعبر المتنزه من الشرق إلى الغرب والمفصولة عن المساحات النباتية من خلال جدران، غير مشمولة بهذا الإصلاح.

وفي خطوة رمزية، رافق مسؤولون بلديون ومدافعون عن المتنزه راكبي الدراجات، أمس الأول، خلف آخر السيارات العابرة في الموقع، وقال بيل دي بلازيو «على مدى أكثر من قرن، حولنا أجزاء من المتنزه الأشهر في العالم إلى طريق سريع.. واعتباراً من الآن، نحن نسترده إلى الأبد».

ويستضيف المتنزه ما يصل إلى 250 ألف زائر يومياً، بحسب «الهيئة» المكلفة إدارة الموقع.