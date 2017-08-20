استمرار البحث عن أحد عناصر خلية اعتداءي إسبانيا

برشلونة (وكالات)

تواصل الشرطة الإسبانية البحث عن عضو هارب في الخلية التي تم تفكيكها وتقف وراء اعتداءي برشلونة وكامبريلس اللذين تبناهما تنظيم «داعش» الإرهابي، واللذين راح ضحيتهما 14 شخصاً، وأصيب فيهما أكثر من 120 بجروح.

وكشفت الشرطة خلية تضم حوالي 12 شخصاً نفذت الاعتداءين على عجل بعد فشل خطة أولى كان يمكن أن تسبب سقوط عدد أكبر من الضحايا.

وقررت الحكومة الإسبانية أمس إبقاء مستوى الإنذار الإرهابي على مستوى 4 على 5، المطبق منذ هجوم دام في تونس في يونيو 2015. ويوازي المستوى الأعلى خطر هجوم وشيك وينعكس بتعزيز انتشار الجيش في الشوارع. وأوضح وزير الداخلية الإسباني خوان ايناسيو زويدو أن «الخبراء قرروا بالإجماع الإبقاء على هذا المستوى» مع تشديد عدد من الإجراءات الأمنية، ولم يوفر مزيداً من التفاصيل.

لكنه أعلن في المقابل أن الخلية المؤلفة من 12 شخصا على الأقل وتقف وراء اعتداءي برشلونة وكامبريلس «تم تفكيكها»، في حين لا تزال الشرطة تبحث عن المغربي يونس أبو يعقوب البالغ 22 عاما بعد نشر صورته.