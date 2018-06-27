رواندا للمانحين الأوروبيين: عقد رعاية أرسنال ليس من أموالكم

كيجالي (رويترز)

دافعت رواندا عن عقد بملايين الدولارات أبرمته لرعاية نادي ارسنال الانجليزي لكرة القدم وابلغت سياسيين من الدول الأوروبية المانحة ان هذا الأمر «لا يخصهم وليس من أموالهم».

وذكرت صحيفة ميل اون صنداي أن رواندا دفعت للنادي اللندني 30 مليون جنيه استرليني «40 مليون دولار» لكي يرتدي لاعبو ارسنال قمصانا يوضع على احد كتفيها شعار هيئة السياحة في البلاد والذي يقول «زوروا رواندا».

وانتقد بعض السياسيين في بريطانيا وهولندا وغيرهما من الدول المانحة قرار الدولة الافريقية، التي تلقت أكثر من مليار دولار في شكل معونات أجنبية ومساعدات للتنمية في 2016 وفقا لما ذكره البنك الدولي، برعاية الفريق الكروي المفضل للرئيس بول كاجامي.

لكن وزيرا في الحكومة الرواندية قال إن هذه الأموال تأتي من إيرادات السياحة وليس من المساعدات وانتقد ما يردده مشرعون في أوروبا.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيريهي خلال مؤتمر صحفي «هذه أمور لا تخصكم وليست من أموالكم». وتعد السياحة أكبر مصدر للنقد الاجنبي في الدولة الواقعة في شرق افريقيا وقال ندوهونجيريهي إنه يأمل في ان تتضاعف الايرادات من هذا القطاع والتي كانت أكثر من 400 مليون دولار العام الماضي الى 800 مليون بحلول 2024.