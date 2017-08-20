يقطعون 3 آلاف كيلومتر على دراجاتهم لأداء المناسك

جدة (وام)

وصل 8 حجاج بريطانيين إلى السعودية على دراجاتهم الهوائية لأداء الحج، وذلك بعد رحلة انطلقت من لندن، واستغرقت 6 أسابيع قطعوا خلالها أكثر من 3 آلاف كيلومتر، مروراً بفرنسا ثم سويسرا وإيطاليا واليونان ومصر. وقال الدراجون إن الرحلة تهدف إلى نقل صورة حسنة للدين الإسلامي بوصفه دين السلام والتسامح بين الدول التي مروا بها عبر دراجاتهم الهوائية. وكذلك محاولة جمع مليون جنيه إسترليني لتوفير سيارات إسعاف وإمدادات طبية للسوريين المتضررين من الحرب.

ومن المنتظر أن يكمل الحجاج البريطانيون جولتهم داخل المملكة، انطلاقاً من جدة مروراً بالمدينة المنورة قبل الشروع في أداء المناسك.