«دبي لأصحاب الهمم» يطلق «النشاط الصيفي»

دبي (وام)

يطلق نادي دبي لأصحاب الهمم فعاليات نشاطه الصيفي تحت شعار «عام زايد» خلال الفترة من 15 يوليو حتى 16 أغسطس المقبلين، ووجه النادي الدعوة للراغبين بالمشاركة بالتسجيل مجانا من خلال الروابط الإلكترونية المتوافرة في موقعه الرسمي أو حسابات التواصل الاجتماعي أو من خلال التواصل المباشر مع الأرقام الموجودة لخدمة أصحاب الهمم وأولياء الأمور. وتوقع النادي زيادة أعداد للمشاركين من 195 العام الماضي ليصل بين 250 إلى 300 مشارك في هذه النسخة، فيما تخدم الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والتعليمية والعلمية والورش الفنية هذا العام مختلف جوانب الإبداع والابتكار لدى المشاركين.

ويسعى نادي دبي لأصحاب الهمم لتحقيق عدة أهداف من إقامة النشاط الصيفي السنوي أبرزها مساعدة أصحاب الهمم على استثمار أوقات الفراغ وتوفير المناخ المناسب والبيئة الجاذبة لإكسابهم المهارات وتعزيز روح الولاء وحب الوطن والبذل والعطاء والتحدي وتدريبهم على تحمل المسؤولية والمشاركة الاجتماعية التطوعية.

واستعرض فريق العمل المكلف بالإشراف على فعاليات النشاط الصيفي خلال اجتماعه برئاسة فوزية البلوشي مع أعضاء فرق العمل من الإداريين والمدربين البرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها والتنسيق بخصوص التواصل مع المؤسسات والدوائر المختلفة وتحفيز أصحاب الهمم على المشاركة.