تونس: «الداخلية» تدعو الجمهور للإبلاغ عن 12 إرهابياً

ساسي جبيل (تونس)

دعت وزارة الداخلية التونسية المواطنين إلى الإبلاغ فوراً عن 12 عنصراً إرهابياً نشرت أسماءهم وصورهم توقياً من كل الأعمال الإرهابية. وطالبت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، الليلة قبل الماضية، المواطنين في إطار التعاون مع الوحدات الأمنية بوزارة الداخلية، وتوقياً من الأعمال الإرهابية، بالإبلاغ الفوري عن العناصر الإرهابية المفتّش عنهم، وذلك عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخص مكان وجودهم أو تحرّكاتهم عبر أرقام هواتف نشرتها في البيان ذاته أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة في بيان ثان، أمس السبت، أن مجموعة إرهابية، قامت في الليلة قبل الماضية بمداهمة منزل بمنطقة «تلة السوايسية» الموجودة داخل جبل مغيلة بجهة جلمة، من محافظة سيدي بوزيد، وسط البلاد، واستولت على كل المؤونة والأغطية الموجودة بالمنزل. وذكر البيان ذاته أن صاحبة المنزل وأثناء تبليغها عن الحادثة، أكدت أن المجموعة الإرهابية متكونة من أكثر من خمسة أشخاص مسلحين كانوا قد جلبوا معهم أربعة حمير لحمل المؤونة التي تم الاستيلاء عليها. ويشار إلى أن جبل «المغيلة» والمناطق المتاخمة له قد شهد العديد من المداهمات من قبل مسلحين للاستيلاء على المؤونة والأغطية خلال الأشهر الماضية.

إلى ذلك، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قراراً بالتخلي عن القضية المرفوعة ضد مفتي الجمهورية الحالي والوزير السابق للشؤون الدينية عثمان بطيخ، لفائدة القطب القضائي المالي، وهي تتعلق بشكوى جزائية رفعها عدد من المحامي، جاء في فحواها أنّ هناك شبهة تجاوزات إدارية وفساد مالي في موسم الحج لسنة 2015.

وأوضح مصدر من القطب القضائي المالي، أنه بعد شكوى مقدمة للنيابة العامة، جرى فتح تحقيق بشأنها وأحيلت إلى القطب القضائي المالي، دون ذكر أية تفاصيل أخرى عن الطرف المتقدم بالقضية ضد عثمان بطيخ الذي لم يتعرض للاعتقال. ونشرت وسائل إعلام محلية، أن ملف الفساد يتعلق بالمفتي حين كان وزيراً للشؤون الدينية في حكومة الحبيب الصيد، حيث تقدم وقتها محامون بشكوى ضده لقاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية. وفي يناير العام 2016، جرى تعيين عثمان بطيخ مفتياً للجمهورية التونسية، وفي سبتمبر من العام ذاته تعرض عثمان بطيخ لانتقادات واسعة من أطراف سياسية ونقابية عندما دعا التونسيين إلى الكف عن الاعتصام والاحتجاجات، وتحسين مردود عملهم بهدف تجاوز الوضع الصعب.

ودافع بطيخ عن دعواه في تصريحات لوسائل إعلام محلية، مبيناً أن الاحتجاجات العشوائية محرمة شرعاً، ويجب الضرب على أيدي المفسدين بتطبيق القانون على كل من يعطل المؤسسات. كما تعرض مفتي الجمهورية، لانتقادات واسعة ولاذعة، من عديد الأطراف السياسية بتونس وخارجها خلال الأيام الأخيرة، بسبب بيان أصدره ديوان الإفتاء، على خلفية المساواة في الإرث، وزواج التونسية من غير المسلم، معتبراً فيه أنّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، خلال خطابه الأحد الماضي 13 أغسطس الجاري، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، أنه «كان رائعاً في أسلوبه المتين، وكانت مقترحاته التي أعلن عنها تدعيماً لمكانة المرأة وضماناً وتفعيلاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها ديننا الحنيف في قوله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)، فضلاً عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين».