الرئيسي مدرباً للتعاون في «الهواة»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

أعلن نادي التعاون تعاقده رسمياً مع المدرب محمد الرئيسي لقيادة الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل إثر قرار عودته أخيراً بعد 3 مواسم، إذ حظي الرئيسي بالتأييد من مجلس إدارة النادي لدعم طموحاته في الموسم الجديد.

ووصف عبدالله حماد الشحي، رئيس مجلس الإدارة الخطوة بأنها مهمة للغاية ضمن مساعي النادي لتعزيز طموحاته في الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى، وقال في الوقت نفسه، إن الجهود الجارية الآن من شأنها مساعدة الفريق على إظهار أفضل ما لديه في الدوري بالرغبة الكبيرة في المنافسة على النتائج الإيجابية، موضحاً أن النادي يدرس خياراته من التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، إلى جانب اختيار العناصر الجيدة من اللاعبين الذيم ينوي المدرب محمد الرئيسي الاعتماد عليهم في الموسم الجديد من خلال إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة لمجموعة من اللاعبين المواطنين تمهيداً لاختيار الأفضل من بينهم.

وكشف الشحي عن ترتيبات لصيانة الإضاءة وأرضية الملعب في النادي بالتعاون مع لجنة تطوير أندية «الهواة» التابعة إلى اتحاد الكرة حتى تكتمل الصورة المشرفة عن النادي لاستضافة مباريات الدوري ومنح الجماهير فرصة الاستمتاع بكل ما يمثل الإثارة الكروية الإيجابية في الملاعب، موضحاً أن الأمور تمضي باتجاه تهيئة جميع المرافق الخاصة بالنادي حسب الخطة المقررة، إلى جانب الاستعداد الجيد للفريق الأول في المعسكر الإعدادي والحصص التدريبية وكل ما يمكن أن يمنحنا فرصة إعداد الفريق بأفضل ما يمكن أن يمنحه فرصة الظهور المشرف في الدوري.