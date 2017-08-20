وزير الحج السعودي: المملكة تستنفر طاقاتها لخدمة الحجاج

عمار يوسف (جدة)

جدد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ترحيب المملكة بكل الحجاج القطريين وبالحجاج من كل بقاع العالم، ووجه بتقديم جميع الخدمات للحجاج القطريين في منفذ سلوى، ومختلف الإدارات العاملة في مطار الملك عبدالعزيز ومحمد بن عبدالعزيز ومراكز خدمة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، باستقبال وخدمة الحجاج القطريين وتقديم العناية والرعاية الكاملة لهم. وأكد بنتن أن الحكومة السعودية تستنفر كل أجهزتها ذات العلاقة بخدمة الحجاج وضمان أمنهم وسلامتهم، مشيرا إلى أن وصول الحجاج عبر الرحلات المختلفة حقق انسياباً بمعدل دخول 40 ألف حاج في اليوم، إضافة لإنهاء إجراءات الرحلة في 40 دقيقة للرحلة التي تحمل على متنها 250 راكباً.

وقال في تصريحات للصحفيين خلال زيارته التفقدية لصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز في جدة، إن إجمالي مساحة صالة الحجاج 510 آلاف متر مربع، وتحتوي على 26 موقفاً للطائرات، تضم 10 جسور متحركة وموقعين لمركز العمليات وبرج المراقبة، و18 بوابة للسفر و14 صالة للسفر و143 شباك للجوازات. وأوضح أن وزارة الحج اعتمدت هذا العام برنامجا إلكترونياً مخصصاً للنقل، يتيح متابعة جميع الحافلات الناقلة للحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يضمن مراقبة أداء الحافلات، ومواعيد تحرك الحجاج ووصولهم من كافة المواقع التي يمرون بها خلال رحلة الحج.

وأضاف أن الوزارة جندت أكثر من 95 ألف موظف وموظفة لتنفيذ خطتها لموسم حج العام الحالي، إلى جانب الخطط المستحدثة التي تمثلت في إطلاق برنامج «كن عوناً» للأعمال التطوعية وتطوير منصة إلكترونية خاصة به، وتطوير خدمة الإرشاد الموحد عبر مراكز الخدمات والإرشاد حول المسجد الحرام، وتخصيص مواقع لمكاتب خدمة الميدانية آلية لمؤسسات الطوافة في مشعر منى.

ومن جهته، كشف مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي عن أن خطة الدفاع المدني تضمنت تجنيد أكثر من 17 ألف ضابط وفرد في أعمال تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج، يدعمهم ما يزيد على 3000 آلية ومعدة، بالإضافة إلى وجود خطة لدعم وإسناد قوات الدفاع المدني من المناطق في الحالات التي تتطلب ذلك، بالإضافة إلى عدد من الخطط التفصيلية الملحقة للإخلاء والإيواء بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ طوال موسم الحج. وهدفت الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام إلى اتخاذ كل التدابير المناسبة لحماية حجاج بيت الله بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة وتوفير السلامة لهم من أخطار الحوادث والكوارث وحماية الممتلكات العامة والخاصة، باتباع أفضل السبل وأنجعها مع قدر كبير من التنسيق بين الجهات الحكومية لمواجهة ما قد يحدث من طوارئ بكل كفاءة واقتدار.

وتم إعداد هذه الخطة بناءً على دراسات مستفيضة، وتقييم الأداء والوقوف على أبرز الإيجابيات والسلبيات واستخلاص الدروس المستفادة من حج الأعوام السابقة لتحقق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أكثر من 13 افتراضاً للأخطار المحتملة من خلال عدد من المراكز ووحدات الدفاع المدني في العاصمة المقدسة والمشاعر، فضلاً عن الفرق الموسمية التي تغطي جميع منافذ دخول الحجيج للمملكة والمواقيت والطرق المؤدية لمكة المكرمة والمجهزة بمعدات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف وأعمال الإنقاذ المائي والتعامل مع حوادث المواد الخطرة بمشاركة وحدات من قوات الطوارئ الخاصة وفريق البحث والإنقاذ السعودي. وقال اللواء سالم المطرفي، إن الوحدات والفرق الميدانية بدأت فعلياً الانتشار في المواقع كافة المحددة لها، لتوفير كل سبل السلامة لضيوف الرحمن بالعاصمة المقدسة وجميع طرق الحج المؤدية إليها، والوصول لأفضل درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي افتراضات محتملة، وقد شملت تغطية جميع طرق وصول الحجاج بالفرق الثابتة والمتحركة. وأشار المطرفي إلى مشاركة عدد من الفرق المتخصصة الأخرى مثل: حوادث الانهيارات، والسلالم وأجهزة التنفس والإنقاذ المائي، إضافة إلى فرق الإسعاف، وتعمل جميع هذه الفرق بمهنية عالية واحترافية من خلال تدريبات تخصصية. من ناحيتها، بدأت القيادة العامة لطيران الأمن مهامها فعلياً في مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث تشارك القيادة العامة لطيران الأمن ضمن منظومة القطاعات الأمنية، وتتطلع في مشاركتها هذا العام إلى رصد الحالة الأمنية ومساندة الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية المختلفة كافة، وتقديم خدماتها لها بطريقة أشمل وأفضل، لتتمكن من أداء مهامها في خدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه. وأوضح القائد العام لطيران الأمن اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي، أن من الطائرات المشاركة 16 طائرة متعددة المهام (S92) وبلاك هوك (S70I) تستخدم قاعدة طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة، قاعدة طيران الأمن الموسمية بالمشاعر المقدسة ووحدة طيران الأمن الموسمية بمنطقة المدينة المنورة. وقال إن المهام الرئيسة التي يقوم بها طيران الأمن، تشمل رصد ومتابعة الحالة الأمنية والمرورية من الجو وإرسال التقارير الفورية لمركز عمليات طيران الأمن وتمرير المعلومة لمركز القيادة والسيطرة وغرفة العمليات المشتركة، والتدخل عند الحاجة لمباشرة أي حادث، وتقديم الدعم والمساندة لكل الجهات الحكومية، والمشاركة في تنفيذ الخطط الفرضية المخصصة لمواجهة الحوادث التي قد تقع، كما أن القيادة العامة لطيران الأمن مستعدة لتقديم أي دعم ومساندة، تطلب منها للجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

إعادة 120 ألف مقيم بدون تصاريح

مكة المكرمة (وام)

أعلنت قوات أمن الحج أمس إعادة أكثر من 120 ألفاً من المقيمين في السعودية الذين لا يحملون تصاريح حج من خلال مراكز ضبط أمني عدة هي: التنعيم والشميسي القديم والكر والكعكية والشميسي الجديد، إضافة إلى مركز الضبط الأمني في البهيتة. وأوضح التقرير الإحصائي لقوات الأمن أن عدد المركبات التي تم حجزها بلغ نحو 62 ألف مركبة، مشيرة إلى أنها سترفع وتيرة أدائها في الأيام القادمة باستحداث نقاط أمنية ومرورية على الطرق المتجهة لمكة المكرمة.