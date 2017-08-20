وزير الحج السعودي: المملكة تستنفر طاقاتها لخدمة الحجاج

عمار يوسف (جدة)
جدد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ترحيب المملكة بكل الحجاج القطريين وبالحجاج من كل بقاع العالم، ووجه بتقديم جميع الخدمات للحجاج القطريين في منفذ سلوى، ومختلف الإدارات العاملة في مطار الملك عبدالعزيز ومحمد بن عبدالعزيز ومراكز خدمة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، باستقبال وخدمة الحجاج القطريين وتقديم العناية والرعاية الكاملة لهم. وأكد بنتن أن الحكومة السعودية تستنفر كل أجهزتها ذات العلاقة بخدمة الحجاج وضمان أمنهم وسلامتهم، مشيرا إلى أن وصول الحجاج عبر الرحلات المختلفة حقق انسياباً بمعدل دخول 40 ألف حاج في اليوم، إضافة لإنهاء إجراءات الرحلة في 40 دقيقة للرحلة التي تحمل على متنها 250 راكباً.
وقال في تصريحات للصحفيين خلال زيارته التفقدية لصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز في جدة، إن إجمالي مساحة صالة الحجاج 510 آلاف متر مربع، وتحتوي على 26 موقفاً للطائرات، تضم 10 جسور متحركة وموقعين لمركز العمليات وبرج المراقبة، و18 بوابة للسفر و14 صالة للسفر و143 شباك للجوازات. وأوضح أن وزارة الحج اعتمدت هذا العام برنامجا إلكترونياً مخصصاً للنقل، يتيح متابعة جميع الحافلات الناقلة للحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يضمن مراقبة أداء الحافلات، ومواعيد تحرك الحجاج ووصولهم من كافة المواقع التي يمرون بها خلال رحلة الحج.
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ومن جهته، كشف مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي عن أن خطة الدفاع المدني تضمنت تجنيد أكثر من 17 ألف ضابط وفرد في أعمال تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج، يدعمهم ما يزيد على 3000 آلية ومعدة، بالإضافة إلى وجود خطة لدعم وإسناد قوات الدفاع المدني من المناطق في الحالات التي تتطلب ذلك، بالإضافة إلى عدد من الخطط التفصيلية الملحقة للإخلاء والإيواء بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ طوال موسم الحج. وهدفت الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام إلى اتخاذ كل التدابير المناسبة لحماية حجاج بيت الله بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة وتوفير السلامة لهم من أخطار الحوادث والكوارث وحماية الممتلكات العامة والخاصة، باتباع أفضل السبل وأنجعها مع قدر كبير من التنسيق بين الجهات الحكومية لمواجهة ما قد يحدث من طوارئ بكل كفاءة واقتدار.
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إعادة 120 ألف مقيم بدون تصاريح
مكة المكرمة (وام)
أعلنت قوات أمن الحج أمس إعادة أكثر من 120 ألفاً من المقيمين في السعودية الذين لا يحملون تصاريح حج من خلال مراكز ضبط أمني عدة هي: التنعيم والشميسي القديم والكر والكعكية والشميسي الجديد، إضافة إلى مركز الضبط الأمني في البهيتة. وأوضح التقرير الإحصائي لقوات الأمن أن عدد المركبات التي تم حجزها بلغ نحو 62 ألف مركبة، مشيرة إلى أنها سترفع وتيرة أدائها في الأيام القادمة باستحداث نقاط أمنية ومرورية على الطرق المتجهة لمكة المكرمة.